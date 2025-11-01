Ново престъпление в София?

© Фокус Открит е самопрострелял се мъж, който може да е извършителят на убийството на 45-годината жена, която беше убита в центъра на София снощи. Това съобщиха за "Фокус" от МВР.



Очевидци сигнализираха, че в момента ул. "Пиротска“ 78 е оградена с ленти, има екипи на полицията и спешна помощ.



В петък вечер жена на 45 години бива убита в центъра на София. Сигналът е получен около 22:59, а линейката е пристигнала за 8 минути. Медиците обаче само са констатирали смъртта на жертвата.