Тази вечер в Спешното отделение на университетската болница "Пирогов" са транспортирани 2 германски граждани, пострадали при инцидент в една от метростанциите в София.
Преминали са подробни прегледи и изследвания. 65-годишният и 63- годишният мъж имат наранявания, които изискват оперативно лечение. И двамата са без непосредствена опасност за живота към момента.
Plovdiv24.bg припомня, че тази вечер жена нападна и наръга четирима германски граждани при две последователни атаки в центъра на София тази вечер. Инцидентите са станали в района на метростанция "Васил Левски“ и на бул. "Черни връх“.
Хронологията на събитията започва в 19:29 ч., когато е получен първият сигнал за агресия пред националния стадион. Наръгани са двама мъже на възраст 63 и 65 години. На място веднага са пристигнали две линейки, които са транспортирали ранените в УМБАЛСМ "Пирогов“.
Около 10-15 минути след първата атака, същата жена е нападнала две млади жени на 27 години на автобусна спирка. Те са получили наранявания в горната част на тялото и са настанени във ВМА.
