Още 100 ваучера по 250 лв. очакват своите късметлии в Lidl

© Още сто потребители на мобилното приложение Lidl Plus имат шанс да спечелят ваучери за пазаруване по 250 лева до края на месеца. Шанс за награда имат всички клиенти, които закупят продукти с марката Parkside на стойност над 40 лева в следващата седмица.



Наградите са част от томбола, която веригата стартира в началото на месеца. 300 са късметлиите, които вече спечелиха ваучери за пазаруване, с които да подкрепят семейния си бюджет, а до края на играта през Lidl Plus остава още едно теглене – на 1 март, с което последните 100 късметлии ще станат известни. Потвърдените участия, които не са донесли късмет при тегленията досега, автоматично участват и в последното. Освен това, всеки може да има право на неограничен брой активирани участия, а с това и още по-голям шанс да спечели повече от една награда. Пълните условия за играта може да намерите тук.



Участието в томболата следва следната лесна механика: при закупуване на продукти с марка Parkside на стойност минимум 10 лв. в един касов бон в периода от 1 до 28 февруари и маркиране на Lidl Plus карта всеки клиент на Lidl получава по 1 точка. При събиране на 4 точки и след заявяване на съгласие директно през приложението с натискане на бутон "Потвърди участие“ се включва в томболата.



Общо над 70 лесни и удобни за използване инструмента Parkside са част от февруарската акция на Lidl Plus, сред които прахосмукачка за сухо и мокро почистване, миксер за бои и разтвори, оберфреза за прецизна обработка на дървесина, леки строителни материали и цветни метали, външен LED прожектор с въртящ се сензор за движение и регулируема чувствителност, комплекти с длета, фрезерни битове, микро свредла и много други.



Освен с оптимално съотношение качество-цена, инструментите Parkside, закупени през приложението Lidl Plus, идват с още едно предимство. Дигиталната бележка в приложението дава допълнителни 30 дни възможност за връщане на закупените нехранителни продукти, с което срокът се удължава до общо два месеца. A гаранцията на стоките се съхранява за целия срок на нейната валидност, без да се налага на клиентите да пазят хартиените бонове.