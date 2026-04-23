Митнически служители на граничния пункт "Капитан Андреево“ предотвратиха опит за нелегален внос на голямо количество ботулинов токсин. Опасното вещество, което няма разрешение за употреба на територията на България, е било открито скрито в дрехите на шофьор на товарен микробус.

Инцидентът е станал вечерта на 21 април, когато превозното средство с турска регистрация влязло в страната ни от Турция на път за Великобритания. За детайлите около проверката и задържаната стока съобщиха от Агенция "Митници“ за Plovdiv24.bg. Въпреки че водачът твърдял, че не пренася нищо за деклариране, митничарите селектирали микробуса за щателен контрол след анализ на риска.

При извършения личен преглед в джобовете на елека на шофьора са открити два полиетиленови плика, съдържащи общо 119 флакона с препарата. Пред властите турският гражданин признал, че носи продуктите с цел продажба, но оправдал липсата на документи с твърдението, че не знаел за задължението да ги обяви пред митницата.

Ботулиновият токсин е изключително силно действащо вещество, чието използване в медицината и естетичната козметика е строго регулирано. Тъй като конкретният продукт не е регистриран у нас, неговият внос и разпространение са напълно незаконни.

Контрабандната стока е конфискувана веднага, а на шофьора е съставен акт за административно нарушение. Случаят подчертава рисковете от употребата на несертифицирани препарати, които често влизат нелегално в страната чрез подобни опити за контрабанда.