|Огромното свалище на пътя Смолян – Девин продължава да блокира дживението
През нощта е получен сигнал и за паднали камъни по пътя Рудозем – Смилян, които са разчистени.
Пътищата в област Смолян са проходими при зимни условия. Пътищата са почистени и обработени. Снежната покривка по проходите достига 15-20 см., като в момента не вали. Остава в сила ограничението за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала“.
