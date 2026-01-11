© I see you KAT Смолян виж галерията Пътят Смолян – Девин все още е затворен от свлачището, което падна снощи, край Широка лъка, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Падналите скална маса и пръст са около 150 куб. м. На място вече има техника, която разчиства и се очаква скоро едното платно и да бъде отворено за движение.



През нощта е получен сигнал и за паднали камъни по пътя Рудозем – Смилян, които са разчистени.



Пътищата в област Смолян са проходими при зимни условия. Пътищата са почистени и обработени. Снежната покривка по проходите достига 15-20 см., като в момента не вали. Остава в сила ограничението за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала“.