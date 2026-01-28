Ограничават броят на секциите в чужбина до 20 извън дипломатическите представителства

© Комисията по правни въпроси прие предложението на "Възраждане" за ограничаване на гласуването на българските граждани извън държавите членки на ЕС. Предложението беше прието с 10 гласа "за", 6 - "против" и един "въздържал се" от МЕЧ. "Възраждане" искат да се ограничат до 20 секциите извън дипломатическите и консулските представителства.



Комисията не прие предложението на ПП-ДБ за връщане на машинния протокол при гласуването с машини. Предложението беше отхвърлено с 8 гласа "против", само 6 "за" и 3 "въздържал се".