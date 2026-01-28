ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ограничават броят на секциите в чужбина до 20 извън дипломатическите представителства
Комисията не прие предложението на ПП-ДБ за връщане на машинния протокол при гласуването с машини. Предложението беше отхвърлено с 8 гласа "против", само 6 "за" и 3 "въздържал се".
Още новини от Национални новини:
Радев с първо интервю след оставката
15:05 / 28.01.2026
Трети отказ за днес: Радослав Миленков няма да е служебен премиер...
14:03 / 28.01.2026
Шефът на НЗОК: Бюджетът на Касата за 2025 г. беше приет с баланси...
13:59 / 28.01.2026
МС компенсира семейства с деца, които не са приети в детски гради...
14:57 / 28.01.2026
И Петър Чобанов отказа да стане служебен премиер
14:02 / 28.01.2026
МС реши: Университетите ще могат да приемат студенти с общи изпит...
14:02 / 28.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
