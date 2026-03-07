През повечето дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има в понеделник. Вятърът ще е слаб от изток, в сряда и четвъртък в много райони ще стихва.На места в низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо, а в източните райони - с ниска слоеста облачност. Най-ниски ще са температурите в понеделник: минималните - между минус 3° и 2°, а максималните - между 9° и 14°.През следващите дни ще се повишават и в петък минималните навсякъде ще са положителни, а дневните ще достигат и надхвърлят 15°.