Очаква ни една от най-приятните седмици
На места в низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо, а в източните райони - с ниска слоеста облачност. Най-ниски ще са температурите в понеделник: минималните - между минус 3° и 2°, а максималните - между 9° и 14°.
През следващите дни ще се повишават и в петък минималните навсякъде ще са положителни, а дневните ще достигат и надхвърлят 15°.
