Община Велико Търново и Общинска банка обединиха усилия в подкрепа на активния начин на живот и устойчивата градска среда
10:49
На ключови локации в старата столица – парк "Света Гора“, парк "Дружба“ и кв. "Колю Фичето“, вече са поставени нови и съвременни велостойки. С това Велико Търново се присъединява към инициативата на Общинска банка, насочена към насърчаване на алтернативните и екологични начини на придвижване.

Целта е създаване на повече удобства за велосипедистите, по-чист въздух и по-тих, здравословен град. Новите съоръжения улесняват хората, които избират веломобилността и укрепват визията на Велико Търново като град, който се развива устойчиво.

Община Велико Търново изказва благодарност към своя партньор Общинска банка за дарението и съпричастността в усилията за по-добра градска среда. В синхрон с това Общината планира създаването на нова мрежа от велоалеи с обща дължина над 7 километра както в града, така и към близките населени места, за да гарантира безопасност и удобство на всички велосипедисти. За целта е защитено европейско финансиране.

От своя страна Общинска банка също подчертава своя дългогодишен ангажимент към общностите в страната: "Като финансова институция с 30-годишна история в България вярваме, че устойчивото развитие на местните общности е ключова част от нашата корпоративна отговорност. Затова подкрепяме проекти, които подобряват живота на хората – независимо дали са свързани със спорт, градска среда или места за отдих.“

Дарението към Велико Търново е част от мащабната корпоративно социално отговорна програма на банката, чрез която тя си партнира с местните институции, за да открива реалните нужди на гражданите. Този подход гарантира, че подкрепата води до видими подобрения и по-добри условия за живот в българските градове.







