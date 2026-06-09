От 15 юни 2026г., понеделник, започва приемането на проектни предложения по Компонент 4 "Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания" по Наредбата за реда и условията за финансиране на проекти по програма "Култура", част от календара на културните събития на община Пловдив.

По този компонент се финансират веднъж годишно: подготовката до етап "електронна книга в PDF" или превод на чужд език и подготовка до етап "електронна книга в PDF" на творби в областите: художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (вече издавани творби, важни за Пловдив).

Размер на финансиране

- Подготовка на стихосбирка на български език до етап "електронна книга в PDF" – до 766,94 евро

- Подготовка на белетристична творба на български език до етап "електронна книга в PDF" - до 2 556,46 евро

- Превод на чужд език и подготовка до етап "електронна книга в PDF" на стихосбирка - до 2 556,46 евро

- Превод на чужд език и подготовка до етап "електронна книга в PDF" на белетристична творба – до 5 112,92 евро

Кой има право да кандидатства

- За подготовката до етап "електронна книга в PDF" на български език могат да кандидатстват издателства, които представят пловдивски писатели или важни за града издания.

- За превод на творби на пловдивски писатели и важни за града издания на чужд език и оформлението им до етап "електронна книга в PDF" могат да кандидатстват: български и чуждестранни юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел или аналогичен регистър в държавата, в която са установени, юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган, български и чуждестранни пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

Срок и начин на кандидатстване:

- Документи за финансиране се приемат веднъж годишно – от 15 юни до 24.00 часа на 15 юли на всяка календарна година чрез електронната платформа "Програма Култура".

- Всички документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

- Представени документи – копие, трябва да са заверени от кандидатстващото лице с текст "Вярно с оригинала" и да са подписани с КЕП.

Не се подкрепят:

- Творби на автори, чийто постоянен и настоящ адрес е извън територията на Община Пловдив.

- Предложения за финансиране, които вече са получили такова с общински средства по друга линия или от общинска фондация "Пловдив 2019".

За пълните и подробни условия изтеглете

https://culture.plovdiv.bg/data/fms/general/naredba.pdf

Документи и приложения за кандидатстване по Компонент 4 "Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания" можете да изтеглите оттук:

https://culture.plovdiv.bg/