От днес, 27 април, в България започва централизирана персонализация и издаване на ново поколение лични документи, съобщиха от МВР. Сред промените е въвеждането на нови срокове за валидност на документите тип "паспорт“. Освен досегашния 5-годишен срок, вече ще се издават и паспорти с 10-годишна валидност.

За лицата до 18-годишна възраст паспортите остават с 5-годишен срок. Пълнолетните граждани обаче ще могат да избират дали документът им да бъде със срок от 5, или 10 години.

Новите такси за издаване на български лични документи са публикувани в Тарифа №4 за държавните такси.

Министерският съвет през миналата седмица прие ключови промени в Тарифа № 4, с които се актуализират цените за издаване на български лични документи. Решението е част от мащабния преход към централизирана система за персонализация, като новите правила и документи влизат в сила от 27 април 2026 г.

За първи път българите ще имат достъп до изцяло нови видове документи. Най-чаканите сред тях са: паспорт с 10-годишна валидност. Това е удобство, което ще спести на гражданите честото посещение на гишетата на МВР. Ще имат възможност да си изкарат и временна карта за самоличност. Това е нов тип документ, предназначен за специфични ситуации, в които стандартната идентификация е невъзможна.

Правителството ревизира цените, за да съответстват на реалните разходи, направени от МВР за изработката на документите от ново поколение. Целта е постигане на пълна прозрачност и предвидимост за потребителите. Въпреки промените, държавата запазва преференциалните такси за определени социални групи.

От края на април 2026 г. техническата обезпеченост ще позволи издаването на общо 27 вида лични документи чрез единен модел на персонализация. Този процес стартира като концепция още през 2017 г. и е насочен към повишаване на сигурността и защитата на личните данни.

Проектът е разчетен така, че да не изисква допълнителни средства от държавния бюджет и не въвежда нови изисквания, извън вече приетото европейско законодателство.

Промените целят да модернизират административното обслужване, като предоставят на гражданите документи с по-висока степен на защита и по-голямо удобство при дългосрочно планиране на пътуванията.