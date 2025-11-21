ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови възможности за сътрудничество между България и Турция
Двамата очертаха мерки с посока увеличаване на взаимните инвестиции, научните изследвания, дигитализацията и иновативните проекти. В срещата участваха още зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов и генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев.
По-късно вицепремиерът участва в кръгла маса за двустранните икономически отношения, организирана от Съвета за външноикономически връзки на Турция (DEİK). С председателя на DEİK Наил Олпак обсъдиха привличането на инвестиции в областта на високите технологии и засилването на двустранните търговски отношения. По темата за кадрите в индустрията Дончев подчерта, че е от особено значение видимостта на сектора, младите да избират инженерни специалност и да са добре информирани за добрите възможности за развитие, които тя предоставя.
В рамките на еднодневната визата в Турция Дончев посети и Smart Holding, собственик на Smart Solar Technologies. Компанията е сред ключовите инвеститори в България. Приоритетният им инвестиционен проект е сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите. Той ще се реализира в село Еленино, община Стара Загора и предвижда изграждане на нов завод за производство на соларни панели и клетки. Очаква се да бъдат разкрити над 800 работни места в района, съобщи Министерството на иновациите и растежа. На срещата от ръководството на компанията представиха проекта им и бъдещи инвестиционни планове.
Томислав Дончев се запозна и с най-новите инициативи и проекти на Технопарк "Истанбул“. По време на посещението му там бяха дискутирани възможностите за партньорство със София тех парк. Вицепремиерът подчерта, че тази година е надградeн суперкомпютърът Discoverer+ в СТП. Акцент постави върху развитието на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT и предстоящата AI фабрика BRAIN++ в София, която ще е една от шестте нови в ЕС.
В рамките на визитата на вицепремиера в Турция зам.-министър Красимир Якимов представи технологичния напредък на България на бизнес форум, организиран от Българо-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD) и Асоциацията на износителите на Турция (TİM). Пред български и турски компании той информира за последните мерки в посока подобряване на бизнес средата в страната ни.
На събитието за търговските отношения като сфери от взаимен интерес Якимов открои високотехнологичните сектори, биотехнологиите, финтех индустрията, зелената икономика, автомобилната индустрия и др. Добави още за най-новата дигитална платформа на БАИ за инвеститори, развитието на индустриалните зони и законодателните промени в посока подобряване на инвестиционния процес.
