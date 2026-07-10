Парламентът прие на първо четене Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 година, като решението беше подкрепено от 131 депутати, 70 гласуваха "против“, а нито един не се въздържа. В рамките на пленарното заседание се очаква народните представители да приемат и проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

За гласуваните параметри на държавните финанси и социалните осигуровки информира Plovdiv24.bg. По предложение на политическа формация "Прогресивна България“ срокът между първото и второто четене за ДОО и НЗОК беше фиксиран на пет дни, което бе одобрено със 131 гласа "за“, 68 "против“ и един "въздържал се“. Преди това, на 7 юли, двата проектобюджета преминаха успешно през първо четене и в ресорната парламентарна комисия по бюджет и финанси.

Проектът за бюджет на ДОО предвижда средната пенсия през 2026 година да достигне 543,46 евро. Това представлява реален ръст от 4,5 на сто, изчислен при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,3 на сто. В законопроекта е разписано осъвременяване по "швейцарското правило“ със 7,8 на сто от 1 юли за всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година. Проектобюджетът обаче предвижда отпадане на досегашната ковид добавка в размер на 30,68 евро (60 лева) за хората, които тепърва ще се пенсионират.

За изплащането на всички видове пенсии и добавките към тях през 2026 г. са отделени общо 13,503 млрд. евро, което формира 10,8 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. Сумата е с 1,179 млрд. евро (или с 9,6 на сто) по-голяма спрямо предходната 2025 г. Същевременно се очаква средният брой на пенсионерите да нарасне до близо 2 070 700 лица. Общата рамка на приходите и трансферите по бюджета на ДОО е разчетена на 15,265 млрд. евро, като в тази сума влизат и 6,745 млрд. евро целеви трансфер от централния държавен бюджет, предназначен за покриване на формирания недостиг.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица става 620,20 евро от 1 август 2026 г. – стойност, на която е фиксирана и минималната работна заплата за същата година. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица в страната се повишава на 2300 евро, като се планира и увеличение на минималните осигурителни прагове за конкретни икономически дейности.

Сериозна промяна настъпва за заетите в държавния сектор. От 1 август 2026 г. служителите по Закона за държавния служител и работещите по Закона за съдебната власт ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. Тези вноски първоначално ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от 1 януари 2027 г. ще преминат към стандартното за останалите работещи съотношение от 60:40.

Законопроектът за бюджета на НЗОК за 2026 г. залага с 412,3 млн. евро повече разходи на годишна база спрямо параметрите за 2025 г., което е ръст от 8,5 на сто. Размерът на здравноосигурителната вноска се запазва на 8% при съотношение 60:40 работодател-служител, с изключение на държавните служители, където пропорцията е 80:20. За първи път се въвежда изцяло нов модел при лекарствата – те ще бъдат обособени в две отделни групи със самостоятелни бюджети: една за оригинални медицински продукти и втора – за генерични лекарства.

Приходите от здравноосигурителни вноски се очаква да нараснат с 249,2 млн. евро спрямо предходната година, а постъпленията от трансфери за здравно осигуряване бележат ръст от 156,2 млн. евро. Общите средства за здравноосигурителни плащания възлизат на 4,93 млрд. евро, което е с 395 млн. евро (8,7 на сто) повече от миналата година. В дневния ред на днешното пленарно заседание е заложен и редовен парламентарен контрол.