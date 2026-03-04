Сподели close
БДЖ представя днес в Карлово най-новия си локомотив, който носи името на  Васил Левски.

Локомотивът от серията "Смартрон" е последният доставен по изпълнението на договора със "Сименс Трон" за производство, доставка и гаранционна поддръжка на 10 електрически локомотива, с което общата бройка от тази серия  за националния жп превозвач вече наброява 25.

Инициативата за кръщаването на новите десет локомотива на български възрожденци следва примера на първите петнадесет локомотива, които вече са в експлоатация и носят имената на български владетели.

Всяка от новите машини има QR код, който води към специална секция на официалния сайт на БДЖ. Там пътниците ще могат да научат повече за живота и делото на всяка личност, на чието име е наречен локомотивът, както и за техния принос към българските железници.

На представянето ще присъстват изпълнителният директор на холдинга Мартин Ангелов и кметът на Карлово Емил Кабаиванов. Събитието по пускането в експлоатация на локомотива ще се състои от 10:00 часа.