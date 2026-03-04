ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов локомотив с името на Васил Левски тръгва от Пловдивско
Локомотивът от серията "Смартрон" е последният доставен по изпълнението на договора със "Сименс Трон" за производство, доставка и гаранционна поддръжка на 10 електрически локомотива, с което общата бройка от тази серия за националния жп превозвач вече наброява 25.
Инициативата за кръщаването на новите десет локомотива на български възрожденци следва примера на първите петнадесет локомотива, които вече са в експлоатация и носят имената на български владетели.
Всяка от новите машини има QR код, който води към специална секция на официалния сайт на БДЖ. Там пътниците ще могат да научат повече за живота и делото на всяка личност, на чието име е наречен локомотивът, както и за техния принос към българските железници.
На представянето ще присъстват изпълнителният директор на холдинга Мартин Ангелов и кметът на Карлово Емил Кабаиванов. Събитието по пускането в експлоатация на локомотива ще се състои от 10:00 часа.
Сергей Пройчев
преди 7 ч. и 44 мин.
Добре де вместо да се радваш на новото и хубавото пак хейт.Ако щат розовата пантера да го кръстят нека да имаме нов локомотив супер съвременен.Ти се радвай на дъртите бракми дето както си вървят и пламват самички.
onetwo
преди 7 ч. и 55 мин.
Предлагам всичко в България да се казва Васил Левски! Така няма да се чудиш на мач ли отиваш, на летището ли, на влак ли се качваш, улица ли търсиш - всичко е Васил Левски! Честно, няма такава комплексарщина като българската!
Facepalm
преди 9 ч. и 20 мин.
Поредната комплекасрска изцепка останала от соца... то и дядовците им са си кръащвали кравите и теленцата в обора. После си кръащзваха москвича дето чакат 10 години... манталитет на комплексари.
