ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Неприятна ситуация на АМ "Тракия"
Причината е катастрофа с тир в района на 80-ти километър.
Официално от АПИ:
Временно е ограничено движението при км 80 на АМ "Тракия" в активната лента в посока София поради репатриране на тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 655
|предишна страница [ 1/110 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бивш служител на НСО за видеото до Пловдив: Шофьорът нито намаляв...
12:35 / 14.11.2025
Узбекистанци очакват заплата от 4-5 хиляди лева, когато дойдат в ...
12:16 / 14.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а ...
11:23 / 14.11.2025
НСИ: Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство е 3 680...
11:47 / 14.11.2025
Две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврот...
10:42 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS