Покупката на недвижим имот е свързана с големи финансови очаквания, но и със сериозни правни рискове. Една от най-критичните стъпки в процеса е проверката за наличие на "тежести“ – вписани права или ограничения, които могат да застрашат собствеността ви или да ви натоварят с чужди дългове.

Под тежести се разбират ипотеки, възбрани от съдебни изпълнители, искови молби за съдебни спорове или право на ползване от трети лица. Защо тази проверка е задължителна. Ако придобиете имот с непогасена ипотека, банката има право да го изнесе на публична продан, независимо че вие вече сте негов собственик.

Как се извършва проверката?

Експертите съветват да се използват няколко паралелни метода за максимална сигурност:

Официално удостоверение за тежести: Издава се от Агенция по вписванията и е най-сигурният документ, показващ актуалното състояние на имота.

Онлайн справка в Имотния регистър: Бърз начин за проверка на собственика и вписаните актове, но често непълен при по-стари имоти.

Верига на собствеността: Проверка на нотариалните актове назад във времето, за да се изключат наследствени претенции или грешки в прехвърлянето.

Комунални и местни задължения: Удостоверението за тежести не показва неплатени данъци, сметки за ток, вода или задължения към входа, които също трябва да бъдат проверени.

Важно е да се отбележи, че удостоверението за тежести има своите лимити – то не гарантира липсата на незаконни преустройства или проблеми с кадастралната схема. Затова е препоръчително проверката да се прави два пъти: веднъж преди предварителния договор и втори път непосредствено преди финализиране на сделката при нотариус.

Въпреки че проверката може да бъде направена и самостоятелно, участието на адвокат, специализиран в недвижимите имоти, остава най-добрата застраховка. Юристът може да разчете сложни документи и да открие рискове, които остават невидими за неспециалистите, гарантирайки, че вашата инвестиция няма да се превърне във финансов капан.businessnovinite.bg