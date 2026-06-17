Остава точно седмица до промените в общите условия при теглене за ПроКредит Банк. Финансовата институция предупреди клиентите си.

Plovdiv24.bg публикува съобщението:

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви уведомим, че от 24.06.2026 г. влиза в сила изменение на: Общи условия за платежни услуги за физически лица на "ПроКредит Банк (България)“ ЕАД Променя се максимално разрешения лимит по дебитната карта, както следва /виж втората снимка/.

При несъгласие с промените, вие имате право по всяко време, преди датата на влизането им в сила, да прекратите вашия рамков договор за платежни услуги, за който промените се отнасят, без да носите отговорност за разноски и обезщетения.

Повече информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000

С настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение по чл. 62 от Закона за платежните услуги и платежните системи.