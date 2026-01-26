ЗАРЕЖДАНЕ...
|Намаляват пенсионерите, които взимат тази надбавка
Надбавките по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), известни като "вдовишки добавки“, се отпускат на преживелия съпруг/съпруга в размер на 30% от пенсията (или сбора от пенсиите) на починалия партньор. Близо 90 на сто от вдовишките надбавки се изплащат на хора, които взимат пенсия за стаж и възраст, показват данните на НОИ, цитирани от pariteni.bg. Средният размер на вдовишката надбавка у нас е 221,90 лв. към края на 2024 г. (174,20 лв. в края на 2023 г.).
Данните показват, че мъжете получават по-високи пенсии от жените и съответно вдовишките надбавки, изчислени от техните пенсии, също са по-високи. В края на 2024 г. вдовишката надбавка при жените средно е 230,76 лв. (181,47 лв. в края на 2023 г.), а при мъжете – 176,82 лв. (137,75 лв. в края на 2023 г.).
В същото време нараства броят на надбавките за чужда помощ. Към края на септември 2025 г. са изплащани 88 500, докато година по-рано техният брой е бил 79 300.
Една трета от тези надбавки се изплащат на хора с инвалидни пенсии, а друга една трета на такива с пенсии за стаж и възраст.
Само 349 човека взимат надбавка за старост, а 39 – за ветерани.
1 юли 2025 г. надбавката за чужда помощ се изплаща в размер 250,11 лв., тази за ветераните и воините е в размер 333,48 лв., а за инвалидите от войните - 166,74 лв.
