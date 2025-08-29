ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 14 кг сексуални стимуланти задържаха "Калотина"
При последвалата физическа проверка на товара са установени недекларирани 14,4 кг хранителна добавка – стимулант за полова мощ марка "Macun", разпределени в 60 буркана, както и 60 кутии (1200 къса) цигари с чужд бандерол. Установено е, че контрабандните стоки са натоварени още при потеглянето на камиона от Турция.
Нелегалните стоки са задържани, работата по случая продължава.
