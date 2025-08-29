Над 14 кг сексуални стимуланти задържаха "Калотина"

© Агенция Снимката е илюстративна На 22.08.2025 г. митническите служители спират за проверка турски товарен автомобил, пътуващ в посока Западна Европа. Шофьорът – турски гражданин, представя пред тях транзитна декларация и фактура за превозваната стока. След обработка на документите товарният автомобил е селектиран за рентгенов контрол, при който са засечени съмнителни зони, съобщиха от Агенция "Митници".



При последвалата физическа проверка на товара са установени недекларирани 14,4 кг хранителна добавка – стимулант за полова мощ марка "Macun", разпределени в 60 буркана, както и 60 кутии (1200 къса) цигари с чужд бандерол. Установено е, че контрабандните стоки са натоварени още при потеглянето на камиона от Турция.



Нелегалните стоки са задържани, работата по случая продължава.