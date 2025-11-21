ЗАРЕЖДАНЕ...
|На първо четене: Депутатите приеха Бюджет 2026
Това стана със 131 гласа "за“, 87 "против“ и "въздържали се" нямаше. Поискана бе процедура по прегласуване, след която резултатът бе същия.
След това депутатите гласуваха срокът за предложения в бюджета между първо и второ четене да бъде три дни вместо седем. По същия начин вчера народните представители гласуваха да бъде намален срока на 4 дни и за бюджетите на НЗОК и ДОО.
Какво предвижда Бюджет 2026?
-Минималната работна заплата става 620 евро.
-Максималният осигурителен доход се покачва спрямо тази година - от 1 януари той ще е 2352 евро.
-С два процентни пункта се увеличава вноската за пенсии
-Данъкът дивидент скача от 5 на 10%
