Днешният 30 април е крайният срок за гражданите да декларират доходите си от 2025 г. и да заплатят дължимия данък върху тях. Това е последната възможност за подаване на формулярите в офисите на НАП, по пощата или чрез електронните услуги на приходната агенция.

Националната агенция за приходите отчита, че близо 600 000 декларации (90% от общия брой) вече са подадени онлайн с ПИК или електронен подпис. Голяма част от данъкоплатците са използвали предварително попълнените формуляри. За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо. Въпреки че страната вече използва еврото, доходите в тазгодишните декларации се вписват в левове, тъй като са получени през миналата година,информира Plovdiv24.bg.

Пропускането на срока води до финансови санкции, които в закона все още са фиксирани в левове, но ще бъдат налагани в евро. Основната глоба е в размер на 500 лв., но при укриване на данъци в големи размери или невярно посочени данни, тя може да достигне до 1000 лв. При повторно нарушение сумите се удвояват.

Декларации са длъжни да подават лицата с доходи от граждански договори, хонорари, наеми, продажба на имущество и земеделски стопани. Формуляр попълват и тези, които са получили дивиденти, награди от игри или ликвидационни дялове от чужбина. Лицата, които са работили само на трудов договор през 2025 г., не са задължени да подават декларация, тъй като техните данъци са удържани авансово от работодателя.

Общо 300 000 души вече са се възползвали от различни данъчни облекчения, като най-многобройни са родителите, декларирали облекчения за деца. За едноличните търговци и земеделските стопани, които се облагат като ЕТ, срокът за подаване на декларациите е до 30 юни 2026 г. Ако обаче те имат и доходи извън търговската си дейност (например от наем), трябва да ги обявят до края на днешния ден.