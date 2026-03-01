ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж, който работи на минимална заплата: Плащах до 300 лева ток през зимата, сега последните фактури са 320 и 372 евро
© bTV
Васил Станчев и съпругата му живеят в две стаи, с двете си деца. Отопляват се с климатик. Уредите, които използват още са пералня, хладилник, микровълнова фурна и бойлер.
"Не може с тези уреди да плащаме 320 евро, след като сме плащали 300 лева“, коментира Васил от Кукорево.
През зимата са плащали до 300 лева ток , но последните фактури са 320 и 372 евро.
"Печката е на газ, един климатик и бойлер, това е потреблението, което използваме. Поне 4-5 пъти отварям съобщението и си викам, това не е възможно, направо съм шокиран много от тази сметка. Заплатата ми там ще отиде“, казва пред bTV Васил.
Васил ще пише жалба до омбудсмана, но големият проблем е как да изкарат месеца с две минимални заплати.
"Лишаваме се от по-малко храна. Не знам, направо се чудя какво да правя, как ще изкараме месеца“, споделя още той.
В другия край на селото хората също протестират срещу високите сметки.
"Много е, но какво да направим. Като пуснат сметката, ако не платим, ще ни изключат“, казва Ваня, жител на село Кукорево.
Велина е майка на близнаци. Въпреки че пестят и живеят в една стая, са платили 225 евро ток, вместо обичайните под 200 лева.
"Като я видях, само дето не получих удар. При положение, че моят мъж е със счупена ръка и е в болничен. Той получава 600 евро, аз - 200 , и с тези пари трябваше да платя всички сметки, оттам нататък да се храним и да си гледам децата“, посочва Велина Пейчева.
Тя участва в подписката с други жители на селото , но не вярва , че ще има решение.
"Държавата каквото е взела, нищо не е върнала, ако може да вземе - само взима“, казва Велина.
Жителите на село Козарево , които първи писаха до омбудсмана получиха отговор, че по всяка от жалбите ще има проверка.
Виктор1
преди 40 мин.
Лошо е да ти отива заплатата за ток. Излиза че в студеното е по-добре дърва?
