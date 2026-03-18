Днес на територията на Област Пазарджик се провежда широкомащабна специализирана полицейска операция. В нея са включени полицаи от отдели и сектори в дирекцията, от полицейските управления в Пазарджик, Пещера, Велинград, Септември и Панагюрище, както и екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.Акцията протича в няколко направления, като основните са активно противодействие на разпространението на наркотични вещества, битовата престъпност и на престъпленията против избирателните права на гражданите.Извършват се проверки на лица и автомобили, заложни къщи, автоморги, пунктове за изкупуване на метални отпадъци, търговски обекти /магазини/ и питейни заведения.