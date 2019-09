Моника Валериева се снима чисто гола върху тоалетна чиния след обира в дома й

© Инстаграм Моделът Моника Валериева си пусна снимка, както майка я е родила, за да отговори на всички хейтъри, които я коментират след обира на дома ѝ. Тя избра възможно най-скандалния начин и провокира нова вълна от реакции в социалната мрежа Инстаграм.



Само преди броени дни от жилището на брюнетката в Студентски град бяха отмъкнати 92 000 евро в бижута и ценности, както и 200 000 лева в брой по нейни думи.



В пост под публикацията си Валериева написа: "I found the best place for me to respond to all of you guys who have been commenting on my life without being asked"... (Намерих най-доброто място, за да отговоря на всички, които коментирате живота ми, без да съм ви молила)...