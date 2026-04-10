Първият от четирите поредни почивни дни за Великден - 10 април, започва с променливо време, а на места и с облаци. Към 6.00 часа най-студено е на връх Мусала - минус 15 градуса, а най-топло - плюс 7 градуса е в Сандански.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към същия час в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София 4 градуса

- Пловдив 5 градуса

- Варна 5 градуса

- Бургас 6 градуса

- Русе 5 градуса

- Стара Загора 4 градуса

- Благоевград 3 градуса

Днес облачността ще е по-често значителна. На места, главно в източната половина от страната, ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 10°.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 4°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-13°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.