Надежда Нейнски. Тя бе свикана във връзка със случващото се в Близкия Изток и военните удари, които си размениха САЩ, Изрел и Иран.
В Ливан те са 498, в Иран има общо 47 български граждани и 14 ирански, които подлежат на евакуация. В Израел с българско гражданство, постоянно пребиваващи там, са над 10 000. Реалният брой не доста над тази цифра. Над 95% от тях са с двойно гражданство и не говорят български език, уточни министър Нейнски.
В Ирак пребивават 140 български граждани и 360 с двойно гражданство. В Катар - 300 български граждани, 185 от тях са регистрирани в посолството. Общо 11 400 са българските граждани, които пребивават в района на конфликта.
"С правителството на Азербайджан се обсъжда преминаване през сухопътната граница на страната. Имаме опит от 2025 г., когато осъществихме евакуация от Иран, Израел и Дания", посочи външният ни министър.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.