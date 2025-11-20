Министър Вълчев с важна инфирмация за недостига на кадри

© Всички професии са важни, но недостигът на инженерно-технически кадри рискува в най-голяма степен да подкопае бъдещото ни социално-икономическо развитие. Острата липса на медицински сестри пък застрашава работата на лечебните заведения и детските ясли. Тази година обаче имаме положителни новини за приема в държавните висши училища. Това написа във Фейсбук просветният министър Красимир Вълчев.



Ето каква статистика споделя той:



• 38% повече приети студенти в специалност "Медицинска сестра“;



• 34% повече в професионално направление "Химични технологии“;



• 10% повече в "Общо инженерство“;



• 14% повече в "Електротехника, електроника и автоматика“;



• 7,5% повече в "Енергетика“;



• 22% повече в "Металургия“;



• 17,5% повече в "Транспорт, корабоплаване и авиация“.



С 22% се е увеличил броят на студентите, които са се записали да учат за хидроинженери – една от специалностите с най-остър недостиг на пазара на труда.



За първи път от близо 10 години е изцяло запълнен приемът в направление "Физически науки“ в Софийския университет, а общото увеличение за това направление в страната е 18%. С 10% е увеличен и приемът в "Химически науки“.



Всъщност тази година регистрирахме нарастване на приема и на кандидат-студентите във всички инженерни и природоматематически професионални направления, с изключение на "Машинно инженерство“.



"Това увеличение се дължи отчасти на малко по-многобройния випуск зрелостници, но и на политиката за преструктуриране на приема, която МОН провежда. Определянето на защитени специалности и приоритетни професионални направления, увеличаването на приема в тях и намаляването му в други, освобождаването от такси, както и допълнителните стипендии и финансиране са мерките за насърчаване на включването в образованието и професиите с очакван бъдещ недостиг", пише Вълчев.



"Процентът на увеличението ни дава основание да смятаме, че има и положителна промяна в нагласите за включване в техническо висше образование. Надяваме се тази промяна да бъде устойчива", добавя още той.