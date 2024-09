Майсторският клас на Райна Кабаиванска с Нов български университет отбеляза нов рекорд

© В юбилейната за Райна Кабаиванска 2024 г. Майсторският й клас с Нов български университет отбеляза нов рекорд - близо 100 млади певци от 18 държави кандидатстват за участие. Заради рекордния наплив прослушванията ще се проведат в два поредни дни - на 12 и 13 септември, в Софийската опера и балет, съобщиха от висшето учебно заведение.



Маестра Кабаиванска ще избере десет млади певци, с които ще работи три седмици.



"Нащрек съм за избора си на ученици. Трябва голяма концентрация, защото за мен е важно да намеря къде има някакво огънче, артистът къде е. Всички пеят, всички имат глас, обаче трябва да успееш да надникнеш отвъд него и да намериш интелигентност под вълнението“, каза тя.



Майсторският клас на Райна Кабаиванска и НБУ, създаден през 2001 г. от д-р Георги Текев, Изпълнителен директор и член на Настоятелството на НБУ, отдавна се е превърнал в институция с международен авторитет, поставяща София на световната оперна карта.



XXIV Международен майсторски клас ще завърши с Галаконцерт на 2 октомври, 2024 г. на сцената и с оркестъра на първия ни оперен театър под диригентството на маестро Найден Тодоров. Тогава ще бъдат обявени и стипендиите от благотворителен фонд "Райна Кабаиванска“ в НБУ. Над 100 стипендии е присъдил от създаването си през 2002 г. досега фондът, който се финансира чрез дарения от личности и организации, а негов основен партньор е Фантастико груп.



През годините фондът е подпомаган от Столична община, Сами-М, Coca Cola, Barbarella, Фондация "Америка за България“, А1, КФМ, Rigoni di Asiago, Generali, ОББ, банка ДСК, Алкомет, Безмер ООД, Карол, Cristian of Roma, Group of Trading and Transport, Santorelli и много други. Майсторският клас е част от Календара на културните събития на Столична община.



Още едно, грандиозно по замисъл събитие, е блестящ акцент в юбилейната година на Райна Кабаиванска. На 15 септември в Античния театър в Пловдив по покана на фестивала Опера Опън, в партньорство с Нов български университет и с подкрепата на посолството на Италия в България, седем международно известни артисти от Школата на Райна Кабаиванска ще представят вдъхновяваща програма, проследяваща основни моменти от кариерата на българското сопрано.



Александрина Михайлова, Бая Саганелидзе, Вероника Симеони, Мила Михова, Рейналдо Дроз, Тони Незич и София Соловий ще преведат публиката на Античния театър през вдъхновяващо музикално пътешествие, което ще премине през Ла Скала, Ковънт Гардън, Метрополитън опера, Виенската опера, Парижката опера, Театро Реал в Мадрид и много други сцени, в които славата на Кабаиванска живее.



Школата Кабаиванска създава поколения оперни артисти с разпознаваем стил и майсторска техника, научени да изразяват артистичната си свобода. "Гордея се, че когато моите ученици пеят по света, могат да кажат: "Аз учих и в България,“ казва Райна Кабаиванска.