Ремонтът на баня вече излиза значително по-скъпо спрямо миналата година. Само за труд сумите надхвърлят 6000 евро, след като в последните месеци тарифите се повишиха с около 20%. Ако през 2024 г. психологическата граница беше 10 000 лева, сега офертите масово се изчисляват в евро."В общи линии цените са такива. Трудът е поскъпнал повече, отколкото материалите. При тях има тренд нагоре, но за година и малко не мисля, че нещо е поскъпнало с повече от 10–15%. Все още има хора, които могат качествено да направят сравнително голяма баня за 8000 евро с материали“, коментира пред "Телеграф" строителният консултант и технически надзорник Кирил Димитров.Основната причина за поскъпването е липсата на квалифицирани специалисти."На фона на строителството и жилищния фонд в страната трудно се намират достатъчно кадърни хора с опит. Не става дума за самоуки майстори, след които често се налага преправяне и клиентите плащат двойно. Нови хора почти не влизат в бранша“, допълва Димитров.Особено скъпи са плочкаджиите, ВиК специалистите и електротехниците. Изграждането на нова електроинсталация в зависимост от обекта може да достигне до 10 000 евро.Електротехникът Пламен Младенов уточнява, че цените понякога варират според квартала и профила на клиента, но подчертава важността на коректността:"Най-силната реклама е от уста на уста. Ако клиентът усети некоректност, трудно ще препоръча майстора.“Бюджетът за стандартна баня от около 4 кв. м излиза приблизително 4000 евро - от проекта до оборудването."Най-евтино е с нисък към среден клас материали. При средния клас сумата може да достигне 5000 евро. Компонентите са много – от лепилото и хидроизолацията до последната закачалка“, обяснява Димитър Димитров от софийски шоурум за цялостни решения за баня.При луксозни изпълнения сумите се движат между 6000 и 8000 евро само за материали. Най-сериозен разход формират душ системите, мебелите и плочките.Цените на плочки от първо качество започват от 12–15 евро на кв. м, масовият гранитогрес и фаянс – 30–35 евро, а луксозните серии надхвърлят 100 евро. Голямоформатните плочи (2,60 × 1,20 м) могат да достигнат 200 евро на кв. м, но се използват рядко. Монтажът им също оскъпява ремонта, особено при дизайнерски решения и вградени ниши.На фона на кадровия недостиг предприемачи започват безплатни обучения за бъдещи майстори. Програмите обхващат както технически умения, така и етика на поведение и комуникация с клиенти, според Цветан Владов, създател на приложение за намиране на специалисти.Паралелно технологиите навлизат все по-сериозно: платформи за услуги елиминират плащанията в брой, задържат средствата до приключване на поръчката и позволяват оценяване чрез рейтинги. Изкуствен интелект проверява валидността на сертификати и дипломи, което ограничава измамите.Докато строителният сектор остава активен и липсват нови кадри, цените на труда трудно ще се върнат на нивата отпреди година. За потребителите това означава по-внимателно планиране на бюджета и по-стриктен избор на изпълнител още преди старта на ремонта.