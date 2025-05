Майор Калоян Рашков от "Военна полиция" - Пловдив с ключова позиция на учението Wet Gap Crossing

© Майор Калоян Рашков от служба "Военна полиция" с ключова позиция в планирането на военнополицейското осигуряване на учението Wet Gap Crossing, като част от "Immediate Response 25“.



В рамките на многонационалното учение "IMMEDIATE RESPONSE 25“ в Република Гърция служба "Военна полиция" участва със свой представител в щаба на 20-та бронетанкова дивизия. Майор Калоян Рашков, от регионална служба "Военна полиция"– Пловдив, участва в планирането на военнополицейското осигуряване на формированията участващи в учението. Позицията, която заема майор Рашков е възлова в хода на Immediate Response 25 и най-висока сред българските представители на учението. Процесът е важен за изпълнението на поставените конкретни задачи по време на военните маневри. Планирането на военнополицейското осигуряване е от изключителна важност за командирите, които на базата на тази дейност, вземат решение за организирането и провеждането на конкретните мисии.



Международно тактическо учение Wet Gap Crossing за отработване на задачи, свързани с преодоляване на водна преграда, се провежда от 25 май до 7 юни 2025 г. на полигон "Петрохори“, Гърция. В учението участват механизирана рота от 61-ва механизирана бригада от състава на Сухопътните войски и взвод "Военна полиция“ с щатно въоръжение, бойна техника, снаражение и екипировка.