Майката на Ружа Игнатова върти бизнеса й

© "Мама Веска", както наричат майката на Ружа Игнатова, е в София, необезпокоявана от никакви разследващи органи. Сензационната новина съобщи на дискусията след премиерата на документалната лента за криптокралицата "Ружа Игнатова. Вселена от лъжи" журналистката Ана Клисарска.



Тя и колегата й Николай Стоянов са ангажирани с огласяването на историята и всички новооткрити факти за единствената, издирвана от ФБР жена. Клисарска каза още, че "Игнатова може например да е на шестия ред и да ни се присмива", тъй като е напълно възможно да си е направила пластична операция и "под вънкашност нова и име чуждо" да си върти аферите "по света и у нас".



Преди година например, когато световни служби вече са издирвали под дърво и камък криптокралицата, тя била в залата за поредното представяне на One Coin, прекръстена междувременно на One Ecosystems, в Букурещ. Нейни приближени я разпознали.



"Тя се смееше през цялото време, сякаш искаше да каже: "Хвани ме, ако можеш", твърдят те.



По думите на Ана Клисарска Веска Игнатова, майката на може би най-крупната аферистка в новата история, редовно ходела в офиса на One Ecosystems в сграда на столичния площад "Славейков". "Наскоро даже я бяха изтъпанили на една презентация в Пловдив", информира журналистката.



Ана Клисарска допуска, че Ружа Игнатова е с променена външност след пластична операция



В новия документален филм за Ружа Игнатова за пръв път застава с лицето и името си човекът, който бие тревога, че криптовалутата на Игнатова е огромна измама и че инвестиралите живи пари в пирамидата й в един момент ще останат с пръст в уста.



Това е норвежкият маркетинг специалист Бьорн Бьерке. В лентата той разкрива, че големи шефове от One Coin се обърнали към него от името на Ружа Игнатова с оферта да им създаде блокчейн (програма която превръща виртуалните и реални пари - б.а.) срещу половин милион евро хонорар.



"Това ме накара веднага да застана нащрек. Без блокчейн не могат да се очакват никакви печалби за вложителите", категоричен е Бьерке. Норвежецът създава и група в социалните мрежи, в която разнищва престъпната схема на криптокралицата. Към нея се включват измамени от Ружа Игнатова хора от цял свят. Скоро го откриват и германските служби. И чорапът One Coin започва да се разплита, но междувременно през 2017-а топизмамницата духва и оттогава се води в неизвестност.



"Започнах да получавам заплахи за живота си", доверява още в лентата човекът, отказал да изработи блокчейн за престъпната схема на Игнатова. Заканвали са му се, че ще го пребият, а африканци съвсем открито му изпращали клипове как се готвят да го гръмнат с оптична пушка.



"Ружа твърдеше, че успели да се сдобият с блокчейн, но това беше абсолютна лъжа!", категоричен е спецът от Норвегия. Без блокчейн, поясняват експерти, виртуалните уанкойни на корпорацията на криптокралицата не могат да се валидират в реални пари.



"Хиляди са нейните жертви по цял свят. Много от тях са стигнали до самоубийство, други са успели да сложат край на живота си, защото са оставили семействата си без средства заради пирамидата. Ипотекирали са дори жилищата си, водени от вярата, че криптокралицата ще ги направи милионери", пояснява Бьерке.



На дискусията след прожекцията "Ружа Игнатова. Вселена от лъжи" повечето зрители се интересуваха къде е в момента дъщерята на Игнатова. "Живее при баща си, адвокат във Франкфурт", задоволи любопитството им Ана Клисарска, пише "България Днес".