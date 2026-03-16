Ралица Асенова, майката на убития Николай Златков, твърди, че е открила сериозни наранявания по тялото на сина си, включително голяма рана с изгубена кожа и следи, наподобяващи изгаряне. Тя призовава за независим външен оглед на тялото от патолог с професионална чест и достойнство."Ден преди синът ми да бъде погребан, отидох да видя най-сетне тялото му в погребалната агенция. Не беше никак леко, но с действията на баща му не ми оставаше друг избор освен сама да се изправя и да видя охлузванията, описани в епикризата“, споделя Асенова.Според майката това, което е видяла, надхвърля охлузванията, свързани с пренасянето на тялото."Не бяха просто охлузвания, а сериозни рани, особено на единия крак. Раната е голяма, има свалена кожа и дори изглежда като че има следи от нагряване при получаването ѝ. Събрах сили и направих снимки, които разпространих на различни места, включително и при няколко адвоката“, допълва тя.Асeнова призовава обществото и професионалната общност за съдействие. Тя настоява за независим външен оглед на тялото на Иво Калушев, за който настоява майката на Иво."Вече нямам тази възможност, касаеща сина ми. Важно е специалист да даде професионална оценка за състоянието на тялото и дали отговаря на експертизата, която все още не е изпратена на майката на Иво“, казва тя.Освен това, майката предлага да бъде извършена компютърна томография (CT), която според нея би позволила пълно и обективно документиране на състоянието на тялото и би дала повече яснота по случая."Призовавам съвестни хора, които знаят нещо за този случай, участвали по един или друг начин в разследването или станали свидетели на нередности, да намерят сили и смелост да излязат публично и да кажат истината. Мълчанието не е неутралност. Мълчанието пази и подхранва лъжата“, заявява Асенова.Тя предупреждава, че ако никой не проговори, ще остане сама в своята борба за истината."Но аз знам какво видях и знам, че истината не бива да бъде погребана заедно със сина ми“, завършва майката.