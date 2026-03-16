ЗАРЕЖДАНЕ...
Майката на Николай Златков: Видях трупа му, кожата на крака му беше свалена и имаше следи от нагряване
©
"Ден преди синът ми да бъде погребан, отидох да видя най-сетне тялото му в погребалната агенция. Не беше никак леко, но с действията на баща му не ми оставаше друг избор освен сама да се изправя и да видя охлузванията, описани в епикризата“, споделя Асенова.
Според майката това, което е видяла, надхвърля охлузванията, свързани с пренасянето на тялото.
"Не бяха просто охлузвания, а сериозни рани, особено на единия крак. Раната е голяма, има свалена кожа и дори изглежда като че има следи от нагряване при получаването ѝ. Събрах сили и направих снимки, които разпространих на различни места, включително и при няколко адвоката“, допълва тя.
Асeнова призовава обществото и професионалната общност за съдействие. Тя настоява за независим външен оглед на тялото на Иво Калушев, за който настоява майката на Иво.
"Вече нямам тази възможност, касаеща сина ми. Важно е специалист да даде професионална оценка за състоянието на тялото и дали отговаря на експертизата, която все още не е изпратена на майката на Иво“, казва тя.
Освен това, майката предлага да бъде извършена компютърна томография (CT), която според нея би позволила пълно и обективно документиране на състоянието на тялото и би дала повече яснота по случая.
"Призовавам съвестни хора, които знаят нещо за този случай, участвали по един или друг начин в разследването или станали свидетели на нередности, да намерят сили и смелост да излязат публично и да кажат истината. Мълчанието не е неутралност. Мълчанието пази и подхранва лъжата“, заявява Асенова.
Тя предупреждава, че ако никой не проговори, ще остане сама в своята борба за истината.
"Но аз знам какво видях и знам, че истината не бива да бъде погребана заедно със сина ми“, завършва майката.
Още по темата
/
Бащата на Ники Златков е прибрал тялото му. Майката Ралица: Това е предателство и против волята ми
12.03
Трифонов за "Петрохан": Защо Терзиев е дарил лично по сметката на сектанта, а не на въпросната организация?
11.03
Още от Криминални
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.