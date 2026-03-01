Сподели close
Ралица Асенова, майката на Николай Златков, който бе открит мъртъв край връх Околчица, сподели трогателно послание в социалните мрежи по повод рождения си ден, който е днес на 1 март. В публикацията тя разказва за значението на жълтия цвят, който се превърна в символ на почит към сина ѝ, и прави болезнен паралел между миналата година и днешния празник, който определя като "пуст и безсмислен“.

"Жълтият цвят, за който много хора ме оплюваха (б.р. - тя носеше жълт пуловер при гостуването си при Лора Крумова на 15 февруари), е цветът на почит към синът ми Ники. Моят любим цвят е жълтият. И както Ники често казваше: "Не че имам любим цвят, но благодарение на теб мога да кажа, че – искам или не – моят любим е жълтият‘“, пише тя.

В публикацията си майката на Златков описва миналогодишния си рожден ден като момент, изпълнен с топлина и близост:

"Днес е рожденият ми ден.Но ще ви разкажа за миналия. Защото този е пуст. Празен. И болезнено лишен от смисъл"

"Смеехме се. Ники беше готвил цял ден -пет–шест различни ястия, включително любимите ми сърми. Ивей ми беше направил две торти - без захар, с мед от собственото им производство. Имаше свещички, пожелания, смях и закачки за това колко бързо остаряваме.“

Тя припомня и за животните в семейството, които също са загубени - кучетата Дурин и Один и котката Тара, за която се надява, че е успяла да се спаси.

"Днес този ден е без тях. Без нито един от тях. Светлината си отиде от този свят. И на всички нас, които ги познавахме истински, ни остава мъката да живеем в свят, който изглежда лишен от смисъл. Свят, който е тъмен, мрачен, злобен“, споделя тя.

Въпреки болката, майката на Николай подчертава гордостта и благодарността си:

"Аз обаче се възприемам за късметлийка. Истински облагодетелстван човек, защото именно аз съм майката на необикновения, изключителен Ники - силен, мъжествен, честен и достоен във всяко отношение. Надарен с интелект и способности, които малко хора притежават, със смело сърце и нежна душа, готов да подаде ръка на всеки в нужда.“

Тя завършва посланието си с благодарност към хората, които са били част от живота на нейния син:

"Каквото и да напиша тук, ще е крайно недостатъчно, за да обясня какво изключително човешко същество беше Ники. Аз ги познавах. Всеки един от тях. И затова ще бъда вечно благодарна.“

Публикацията ѝ предизвика силен отклик сред последователите ѝ в социалните мрежи, които споделят съчувствие и подкрепа в трудния момент.