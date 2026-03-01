ЗАРЕЖДАНЕ...
Майката на Николай Златков: Днес е рожденият ми ден. Миналият беше пълен с живот, а този е празен и лишен от смисъл
©
"Жълтият цвят, за който много хора ме оплюваха (б.р. - тя носеше жълт пуловер при гостуването си при Лора Крумова на 15 февруари), е цветът на почит към синът ми Ники. Моят любим цвят е жълтият. И както Ники често казваше: "Не че имам любим цвят, но благодарение на теб мога да кажа, че – искам или не – моят любим е жълтият‘“, пише тя.
В публикацията си майката на Златков описва миналогодишния си рожден ден като момент, изпълнен с топлина и близост:
"Днес е рожденият ми ден.Но ще ви разкажа за миналия. Защото този е пуст. Празен. И болезнено лишен от смисъл"
"Смеехме се. Ники беше готвил цял ден -пет–шест различни ястия, включително любимите ми сърми. Ивей ми беше направил две торти - без захар, с мед от собственото им производство. Имаше свещички, пожелания, смях и закачки за това колко бързо остаряваме.“
Тя припомня и за животните в семейството, които също са загубени - кучетата Дурин и Один и котката Тара, за която се надява, че е успяла да се спаси.
"Днес този ден е без тях. Без нито един от тях. Светлината си отиде от този свят. И на всички нас, които ги познавахме истински, ни остава мъката да живеем в свят, който изглежда лишен от смисъл. Свят, който е тъмен, мрачен, злобен“, споделя тя.
Въпреки болката, майката на Николай подчертава гордостта и благодарността си:
"Аз обаче се възприемам за късметлийка. Истински облагодетелстван човек, защото именно аз съм майката на необикновения, изключителен Ники - силен, мъжествен, честен и достоен във всяко отношение. Надарен с интелект и способности, които малко хора притежават, със смело сърце и нежна душа, готов да подаде ръка на всеки в нужда.“
Тя завършва посланието си с благодарност към хората, които са били част от живота на нейния син:
"Каквото и да напиша тук, ще е крайно недостатъчно, за да обясня какво изключително човешко същество беше Ники. Аз ги познавах. Всеки един от тях. И затова ще бъда вечно благодарна.“
Публикацията ѝ предизвика силен отклик сред последователите ѝ в социалните мрежи, които споделят съчувствие и подкрепа в трудния момент.
Още по темата
/
"Гранична полиция": НПО-то на Калушев е имало дрон за термовизионно наблюдение, нямаме споразумение с тях
25.02
Министър Игнатов относно отнемането на лиценза на училището, замесено в случая "Петрохан": Очаква се доклад
24.02
Единствено за Дечо изрично е подчертано, че огнестрелната рана е възможно да е причинена и със собствена ръка
23.02
Още от категорията
/
Мъж, който работи на минимална заплата: Плащах до 300 лева ток през зимата, сега последните фактури са 320 и 372 евро
13:34
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.