Десислава Петрова Добрева, по-известна като Деси Добрева, е българска певица. През 2008 става една от 12-те финалисти на българския финал на Евровизия с песента Strong ("Силен“). Родена е във Варна на 29 март 1981 г.
Тя популярна певица с многобройни концерти в страната и чужбина. Родена е в град Варна, в семейството на инженери. Завършила е Училище по изкуствата "Добри Христов“, гр. Варна, със специалност "Класическо пиано“. Има Магистърски степени в специалностите "Поп и джаз пеене“ и "Музикална педагогика“ от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ в София. Завършила е и Berklee College of Music в Бостън, САЩ с пълно отличие и вписване в The National Dean’s List 2006 – 2007.
Деси Добрева става изключително популярна с участието си като певица в "Шоуто на Слави“, където постъпва с конкурс. Участвала е в съвместни проекти с Представителния гвардейски духов оркестър и БНР; с BalkanSky и Теодосий Спасов; с Валя Балканска; Иво Папазов – Ибряма; Нешка Робева и трупата "Нешънал Арт“; Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд; Лили Игнатова и спектакъла "Легендата“; "Комиците“; "България търси талант“; "Българската Коледа“; и авторския проект "Лудо Младо“, който представя българския фолкор в съвременна аранжировка с цел приближаването му до младото поколение; и много други.
Деси е пяла на едни от най-престижните сцени в България и света: НДК (София); Арена Армеец (София); Национален стадион "Васил Левски“ (София); Royal Albert Hall (Лондон); Astoria Hall (Лондон); авторски концерт в емблематичния джаз-клуб The Blue Note (Ню Йорк), Mann Auditorium (Тел Авив), Copernicus Theater (Чикаго), Harvard University (Бостън), Regent Theatre (Бостън), Berklee Performing Center (Бостън) и др. Пяла е още в Русия, Словакия, Италия, Германия, Гърция, Турция, Малта, Беларус, Литва, Чехия, Румъния, Македония, Швейцария, Китай, както и ежегодни турнета в САЩ и Канада. Била е жури на национални и международни музикални конкурси.
Участвала е в представления на Варненския драматичен театър "Стоян Бъчваров“ като актриса и вокалист. Била е автор и водещ на тричасовото нощно шоу "Полет над нощта“ на Българската национална телевизия (БНТ). Заедно с доц. Валя Манолова е автор на учебник по музика за най-ранно обучение в детските градини (2013).
Деси Добрева е носител на множество награди от национални и международни конкурси.
Като обществено ангажиран човек, Деси се гордее, че е един от Приятелите на УНИЦЕФ, участвайки безкористно в редица благотворителни кампании и каузи. Деси Добрева е и първият Официален посланик на добра воля на кампанията "Български младежки делегат“ към ООН.
През 2021 г. участва в третия сезон на Маскираният певец като гост участник в ролята на Принцесата.
Честит 45-и рожден ден на прекрасната Деси Добрева!
Любимка на милиони българи празнува днес
Още от Други
Адвокат: Логиката на лятното часово време е сигурно да се прибират по-рано децата от чалготеките
29.03
НАП: Ако по документи колата ви струва 3000 евро, а реално е 30 000 и застрахователната й оценка е 18 000 - за тази разлика дължите данък
27.03
Историк се поизложи: София е един от най-важните градове в Римска...
23:13 / 29.03.2026
Април започва така, както завършва март, а дори и по-зле
20:45 / 29.03.2026
