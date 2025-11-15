Лияна Панделиева: Иде ми да вия с глас!

© Facebook Иде ми да вия с глас! Ставате на сутринта, качвате се в колата си, пътувате като всички други по пътя и изведнъж със самолетна скорост, като прелита мантинелата, върху вас неспасяемо и необратимо връхлита бесен камикадзе. И всичко свършва в този миг! Така журналистът Лияна Панделиева започва последния си пост във Facebook по повод катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха трима души, а един беше откаран в болница.



Ето какво още каза тя: "На сутринта сте живи и с план до вечерта и сте се чули по телефона с близък, а в тези часове най-скъпите хора вече са наясно, че завинаги сте си отишли от този свят.



Считам България за едно от най-страховитите и непредвидими места за шофиране.



Бог да прости поредните невинни жертви. Още едни, добавени към стотиците жертви на пътя през тази година.



Поредно държавно управление е напълно безсилно пред престъпленията на пътя. Средната скорост ли казахте? Що не си я...".