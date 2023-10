Липсващи продукти в "Кауфланд"

© Google "Уважаеми клиенти, информираме Ви и молим да имате предвид, че поради независещи от нас обстоятелства не можем да Ви предложим следните продукти oт рекламната ни брошура за периода от 23.10. - 29.10.2023 г. :



SWITCH ON Керамична вентилаторна печка PKH 2000 C2 на цена 49,99 лв.



SWITCH ON Стъклен конвектор SOGH 2000 на цена 119,90 лв.



SWITCH ON Керамична вентилаторна печка 2 степени: 700 W/ 1200 W на цена 39,99 лв.



Сьомга филе с кожа прясно на цена 32,99 лв./кг



Карфиол Клас: I на цена 2,29 лв./ бр.



КАНАРЧЕ Зелен фасул 680 г на цена 2,00 лв./бр. Предлагаме на Вашето внимание КАЛИКОНС Зелен фасул рязан 680 г на цена 2,00 лв./бр.



Молим да ни извините за причиненото неудобство", съобщиха от "Кауфланд".