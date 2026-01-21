Лена Бориславова няма да участва в листите на ПП-ДБ

© Николай Денков заяви, че в ПП–ДБ все още не са започнали обсъждане на кандидатдепутатските листи. Той уточни, че Лена Бориславова сама е взела решение да не участва, а Даниел Лорер е бил изключен. По думите му при общи листи решенията ще се вземат със съгласието на всички партньори в ПП–ДБ. Това съобщи председателят на парламентарната група Николай Денков пред NOVA NEWS.



По отношение на вътрешните отношения в коалицията Денков подчерта, че между "Продължаваме Промяната“ и "Демократична България“ няма различия по ключовите теми. Той коментира и изказванията за необходимост от парламентарно мнозинство, като поясни, че целта е осъществяване на дълбоки реформи, а не самоцелно търсене на власт.



Той заяви още, че формацията очаква конкретни и публични отговори от президента Румен Радев относно геополитическата му ориентация и реалните му действия срещу корупцията и задкулисието. По думите му те са ключови за доверието към държавния глава като бъдещ политически фактор.



Денков подчерта, че въпросите към президента не се изчерпват с избора между Запада и Изтока, а засягат конкретни решения и бездействия. Той припомни случая с премахването на машинното гласуване по време на местните избори през 2023 г., когато, по думите му, е имало координирана акция на ДАНС с политическа подкрепа. Като тогавашен министър-председател Денков е настоявал за смяна на ръководството на агенцията, но президентът не е предприел действия.



Той постави и въпроса за ролята на президента при кадрови и институционални решения, включително около отстраняването на Андрей Гюров от БНБ, станало с участието на президентската квота в управлението на Централната банка. Според него това също изисква обяснение.



Политикът настоя за яснота и по темата "Боташ“, като заяви, че при подготовката и подписването на договора са участвали служебни министри, назначени от президента, без последваща публична реакция или настояване за разследване. Подобна липса на позиция Денков отчете и по казуса с газохранилището в Чирен, където отново е замесен служебен енергиен министър.



Денков подчерта, че геополитическата ориентация не е абстрактна тема, а въпрос на национална сигурност. Според него България може да бъде стабилна в една все по-враждебна международна среда само като част от силна и обединена Европа. Той отхвърли идеите за референдум за европейския път на страната, определяйки ги като противоречащи на вече поети ангажименти и на Конституцията.



Според него пред българските избиратели стоят три основни избора – европейският път, ориентация към Изтока или модел, подобен на управлението на Виктор Орбан. Денков подчерта, че от ПП–ДБ категорично отхвърлят последните два варианта.



Николай Денков отправи остра критика към приетите в Правната комисия промени в Изборния кодекс, свързани със сканиращите устройства. По думите му бързането и въвеждането на промени в последния момент създават предпоставки за злоупотреби, контролиране на вота и подкопаване на доверието в изборния процес.



Той определи прехвърлянето на отговорността към ЦИК като "създаване на хаос“ и заяви, че подобни действия противоречат на международните стандарти за честни избори. Денков призова гражданите да се включат в протест срещу тези промени, както и срещу липсата на ефективни разследвания на изборни нарушения.