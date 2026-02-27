ЗАРЕЖДАНЕ...
Лекар спаси живота на Стенли, излезе от упойка
В кадрите музикантът изглежда видимо изтощен, но побърза да благодари на лекарите и медиците, които са се погрижили за него след спешната ситуация.
"За пореден път лекар спасява живота ми. Дълбоко съм респектиран от тази професия. Специална благодарност на професор д-р Марин Георгиев от УМБАЛ “Св. Екатерина", написа Стенли.
"Дано всичко да е минало успешно! Бързо възстановяване! Дръж се Стенли и бъди жив и здрав! Не можем без теб и песните ти!Трябва да ни радваш още дълги години.Бог да е с теб!", окуражават го неговите фенове.
