Станислав Славев – Стенли публикува видео от болнична стая, малко след като е излязъл от упойка след операция.В кадрите музикантът изглежда видимо изтощен, но побърза да благодари на лекарите и медиците, които са се погрижили за него след спешната ситуация."За пореден път лекар спасява живота ми. Дълбоко съм респектиран от тази професия. Специална благодарност на професор д-р Марин Георгиев от УМБАЛ “Св. Екатерина", написа Стенли."Дано всичко да е минало успешно! Бързо възстановяване! Дръж се Стенли и бъди жив и здрав! Не можем без теб и песните ти!Трябва да ни радваш още дълги години.Бог да е с теб!", окуражават го неговите фенове.