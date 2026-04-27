"По-добре да увеличават пенсиите, отколкото два пъти в годината да дават по някакви смешни 50 евро, да замазват очи“. Това заяви актрисата Латинка Петрова пред "Ретро“. Тя сподели какъв е халът на възрастните хора у нас и мисли ли, че нещо ще се промени след изборите. Интервюто е взето преди изборите за 52-ро Народно събрание.

– Госпожо Петрова, ще получите ли великденска добавка към пенсията си?

– Ха-Ха! Ще взема 50 евро добавка. Това е просто смешно! Какво по-напред да си вземеш с тях? Няма да се засилиш да си купуваш агне! Просто ще си подпомогнеш ежедневните разходи, нищо друго. И как да се оправим с тези безобразни сметки за ток, и водата е поскъпнала. И няма кой да ги спре. Монополите си решават.

Сметката ми за ток беше висока, добре че децата ми помагат. Аз не се оплаквам, защото работя, играя в два спектакъла, бях и жури на театрални изяви. Но пенсионерите, които не работят, се чудят как да свързват двата края. Телефон ли да платиш, храна ли да си купиш, лекарства ли да си вземеш. Много стана тежко за тия под чертата. Миличките ни, бедни пенсионери, купуват намалените стоки в магазина и те свършват просто за секунди. Сложат в кошницата някакви боклуци, вече изсъхнали, млека с издути капачки, народът това пазарува, най-евтиното, което е много лошо. Сега станахме само бедни и богати, това е България вече. Няма средна класа, няма и грижа.

– Сигурно някои хора ще се зарадват и на тази добавка.

– Е, ще се зарадват, защото знаят, че това е, което ще получат. А какво е то?! По-добре да се увеличават пенсиите, отколкото два пъти в годината да вземаш по някакви 50 евро, да замазват очи. На фона на заплатите на политиците къде е пенсионерът с тези добавки? Въобще облагодетелстват се шепа хора. Какви огромни заплати вземат депутатите, невероятни пари! За сметка на родителите им. Айде, те ще помагат на родителите си, ама тези, които нямат роднини депутати, какво правят?! С добавката ще си купят едно кило месо, ако решат, и толкоз. Само в България казват "здрави да сме“. Как да си здрав, като храната ти е ниско качество, лекарствата са много скъпи. Така че на доизживяване сме. Благодарни сме на децата, които помагат на родителите си. Но тези, за които няма никаква грижа, представяте ли си каква мъка е за тях? Да ходят за помощи и да разчитат някой да им даде топла супа. За съжаление, пенсионерите в България са най-изоставени на произвола на съдбата. Грижата за тях е последна грижа на държавата. А другаде не е така. Като пътувах по света, видях как пенсионери ходят на круизи, в Париж е пълно с възрастни, които вечер си сядат с чаша вино, с мезета, живеят щастливо последните си дни. У нас възрастен човек как да си позволи да отиде на ресторант. Не може. Забиват се пред телевизора, псуват държавата и това е. Нещо е много сбъркано в България.

– Имате ли надежди за някаква промяна след изборите, излизат и нови играчи?

– Не, нямам. На Радев не му вярвам, защото каквото можа, каза през тези години, не мисля, че нещо ще промени сега.А пък такъв парламент като последния не сме имали никога. Такъв сбирток от зидаро-мазачи, кофражисти, плочкаджии, не знам какви си... Случайно попаднали там хора, роднини на някой си и така нататък. Толкова посредствени като изказ, като език. Аз гласувам редовно, смятам го за свой дълг, но нищо няма да се промени. Картинката ще бъде пак "и този път ни излъгаха“. Защото не виждам личности. Сега излизат по телевизията някакви кандидат-депутати, ама те по-прости от хората на полето. Не може така. Трябва да си наистина образован, да си подготвен, за да си политик. Няма училище за политици, разбира се. И такива случайници ще гледаме още дълги години, на това сме обречени. Но пак да кажем – да сме живи и здрави. Въпреки че то и здравеопазването ни е едно "хубаво“, "прекрасно“.