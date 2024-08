Криптовалути с потенциал за голямо развитие през август

© При наличието на хиляди криптовалути на пазара, за инвеститорите може да се окаже голямо предизвикателство да открият идеалния крипто проект с потенциал. През последните години крипто екосистемата стана свидетел на експлозия от нови проекти, всеки от които се състезава да заеме водещо място пред останалите.



Сред този нарастващ избор от опции ние избрахме 5 криптовалути с висок потенциал за растеж, които биха могли да се развият още повече през август.



Какво можем да очакваме от август за криптовалутите?



Банковият гигант JPMorgan наскоро актуализира прогнозите си за крипто пазара, прогнозирайки голям възход през август. Въпреки текущия пазарен натиск, включително ликвидации и продажби от страна на германското правителство, анализатори от JPMorgan вярват, че тези пречки ще отшумят с края на юли.



Август също може да види някои забележителни движения за меме токените, като експертите прогнозират значителен скок в цените им. Очаква се меме койните да заемат централно място на крипто пазара, водени както от нестабилността на пазара, така и от уникалните развития в някои отделни токени. Тези меме койни предоставят сериозни възможности за търговците, които искат да се възползват от пазарната динамика и уникалната токеномика.



Най-интересните предложения за инвестиция в криптовалута през август



© Има хиляди възможности за избор на днешния крипто пазар и всяка от тях има различни силни и слаби страни, различна степен на потенциал и произход. Тук ще представим 5 криптовалути, в които много експерти виждат потенциал за възход през август.



Pepe Unchained



Pepe Unchained е меме койн, вдъхновен от Pepe. Но приликите свършват тук. В момента Pepe Unchained е в процес на предварителна продажба и набира средства за изграждане на първия блокчейн н © а ниво 2 на Ethereum с темата Pepe. Веригата ще бъде по-евтина и 100 пъти по-бърза от Ethereum.



Тази криптовалута има и други ключови функции като блоков изследовател, bridge технология към Ethereum и механизъм за стейкване. Ако популярността на други слоеве 2 на Ethereum може да е критерий, то тогава потенциалът на Pepe Unchained е огромен.



Предварителната продажба на PEPU долара е събрала над 6,5 милиона долара досега. Това е ясна индикация на одобрение от страна на търговците, които ще очакват голяма възвръщаемост след пускането му на борсите.



The Meme Games



The Meme Games (MGMES долара), тематичен за Олимпиадата в Париж крипто токен, също отбеляза впечатляващ растеж, набирайки над 307 000 долара в предварителната си продажба.



The Meme Games предлага прост, но увлекателен формат за игри с атрактивни награди. Инвеститорите могат да закупят MGMES долара токени на цена от 0,0091 долара всеки, като цената ще се повиши на следващия етап на предпродажбата.



Уникалната особеност на проекта е неговата опция за покупка и игра, къ © дето участниците могат да печелят бонуси, като залагат на представянето на различни меме герои във виртуален спринт. Ако избраният от вас герой спечели, вие ще спечелите 25% бонус на покупката ви.



Shiba Shootout



Екосистемата на Shiba Shootout се съсредоточава около мобилна Play-to-Earn игра, която вече е налична в основна форма в Google Play и App Store. Пълната версия, която трябва да бъде пусната по-късно тази година, обещава по-усъвършенстван геймплей и шанс да печелите SHIBASHOOT токени.



Тези токени са жизнената сила на екосистемата на Shiba Shootout. Те се използват в различни вълнуващи функции. Инвеститорите, които заключат своите токени в тази система, могат да получат приблизителна доходност от 1118% на година. Токенът е събрал до момента близо 860 000 долара в предварителната продажба, като моментната му цена е само 0.0197 долара.



Друг интересен детайл е, че притежателите на SHIBASHOOT ще имат думата в бъдещето на проекта чрез система на гласуване.



Ripple



XRP е токенът на Ripple, платежен протокол, който използва блокчейн технология за бързи и евтини транзакции. Неговите светкавично бързи времена за сетълмент и минутни такси го правят предпочитан избор както за физически лица, така и за фирми.



Цената на XRP скочи много в последните дни, предизвикана от слуховете, че делото Ripple срещу SEC може да приключи съвсем скоро. Затова и експерти са на мнение, че тази криптовалута може да отбележи голям ръст през август.



Bitcoin Cash



Bitcoin Cash води пазарната инерция в момента, но това е известна изненада за членовете на общността. По-рано този месец спекулациите бяха високи, тъй като дигиталната валута беше изправена пред риск от масивна ликвидация.



Тези негативни настроения изиграха задействаха огромна отстъпка в цената на криптовалутата. С последното покачване на цените BCH намали загубите си през последния месец и обемът на търговията му скочи с над 40% през последните дни. Експерти предвиждат още ръст в цената му през август.



