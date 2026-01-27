Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове

© Plovdiv24.bg В четвъртък и петък под влияние на циклон, който утре ще се зароди в централното Средиземноморие, ще има значителни валежи и опасни метеорологични условия. Температурите ще са високи и валежите започват в нощта срещу четвъртък от дъжд, над 1500 метра - от сняг, предупреди синоптикът Красимир Стоев от НИМХ в интервю пред БНР.



"В четвъртък ще вали в цялата страна дъжд, в Югоизточна България ще има условия за гръмотевични бури. Значителни валежи се очакват в Рило-Родопската област, там сега - в Триград, е над 80 л на кв./м - до тази сутрин. При последващия циклон, пак Рило-Родопска, валежите от дъжд ще бъдат от 30 до 50 и повече л на кв./м. В петък вятърът ще е от североизток и ще прониква студен въздух и дъжд. В Северна България ще започне снеговалеж и ще натрупа", каза Стоев.



Зимни температури и валежи от сняг ще има в края на януари и през първата десетдневка на февруари, предупреди експертът на НИМХ.



"Доста динамичното време, вчера и днес, се определя от средиземноморски циклон, който минава през Балканския полуостров. Динамиката в цялото Северно полукълбо е доста голяма. Студовете, които са в Северна Америка, ще се запазят до края на тази седмица, следващата ще има относително повишение на градусите, но студена вълна ще се спусне над Европа. Предстоят тежки зимни дни следващата седмица", каза Красимир Стоев.



И каза, че в момента преминава сериозна буря над Западна Европа.



"В България до началото на следващата седмица ще има още две синоптични обстановки, циклонът се изтегля през проливите на Черно море, утре ще преобладава слънчево време и температурите ще се повишат, на места ще достигнат до 14 – 15 градуса. Непрекъснато ще се спуска студен въздух и в неделя и понеделник се настанява въздушна маса с температури до -10 градуса. Зимна ще е обстановката в събота, неделя и понеделник – класическа зима, вятърът ще е от североизток и циклон преминава през Гърция. При тези обстановки се създават снеговалежи и в Северна България ще има натрупване на сняг и температури – 10 градуса", каза още Стоев.



За София синоптичната обстановка очертава в четвъртък дъжд, петък - сняг, до вечерта изцяло валежът ще е от сняг. Във високите полета на Западна България ще има спиране на валежите и в събота около обяд започва следващият циклон при по-ниски температури. В София през уикенда валежът ще е от сняг", очерта всички капризи на природата Красимир Стоев.



Рисковете за различните региони на страната са наводнение, свлачища и преливане на реки, затова трябва да сме с изострено внимание, съветва той.



Рискова е река Арда, защото е с голям оток, както и други реки в Южна България, и Рило-Родопската област.



"При такава обстановка могат да се очакват екстремни прояви на времето. Зимата не е свършила – предстои зимна обстановка с ниски температури и през първите 10 дни от февруари също ще има голяма динамика на процесите у нас и в Европа", каза Стоев.