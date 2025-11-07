ИЗПРАТИ НОВИНА
Компаниите за събиране на борчове: Очакват се турболенции
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14Коментари (0)13
© money
Задлъжнялостта на гражданите и бизнеса - според наскоро излезлите данни на БНБ - виждаме че леко се увеличава, т.е. нарастват т.нар. лоши кредити (с просрочие на плащанията над 3 месеца). Това каза в студиото на Money.bg Райна Миткова - главен изпълнителен директор на "ЕОС Матрикс" България - една от големите у нас компании за събиране на вземания - която е част от международна група с централа в Германия. Миткова е и зам.-председател на Асоциацията за управление на вземания.

Това обаче не представлява притеснение, защото ръстът на отпуснатите кредити е висок. Депозитите в банки са на рекордно високо ниво от общо около 100 млрд. лева - и тези пари би трябвало да се вложат, за да носят доходност, обясни Миткова.

По думите й, ако разгледаме показателя за съотношението на общия размер на кредитите спрямо БВП на страната, той у нас сега е около 50%, докато във Великобритания например е 120%, а в повечето европейски страни е 80-90%, т.е. няма от какво да се притесняваме.

Експертът посочи, че прави впечатление много бързото нарастване на броя и дела на вземащите кредити млади хора под 25 години през последните 5 години, като повечето от тях живеят в София. Оказва се, че те вземат заеми основно за електронна техника, като телефони, лаптопи, телевизори. "Част от тези млади хора научават по трудния начин как да си правят сметката", коментира Райна Миткова.

Най-големите по обем необслужвани кредити категорично са ипотечните, но и по тях последно биват спирани плащанията, посочи Миткова.

Тя допълни, че задлъжнялостта сега не е притеснителна, тъй като безработицата у нас е ниска, т.е. хората със задължения получават доходи.

Главният изпълнителен директор на "ЕОС Матрикс" България препоръча всеки да има известни спестявания като резерва, така да се каже "бели пари за черни дни".

"Българите инвестират много в имоти по традиция, но има и други възможности за инвестиции" подчерта тя.

Що се отнася до бизнеса, то по думите на Миткова, българските фирми общо взето са песимистично настроени за близкото бъдеще, което се отнася и за германските им колеги. "Българските фирми вече изпитват затруднения, очакват се "турбуленции", подчелтава експертът.

"Идващата 2026 г. ще е преходна, така да се каже на "напасване" към еврото. Не очаквам да има покачване на лихвите, нито "апетитът" на банките за отпускане на кредити да намалее. Оттам нататък обаче никой не знае откъде ще се появи новият "черен лебед".

Може би се задава следващата рецесия, но никой не може със сигурност сега да каже това, нито се знае евентуално кой бизнес повече ще е засегнат", коментира Райна Миткова.


