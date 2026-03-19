Караколев: Най-вероятно месото от нелегалните кланици отива по ресторанти и магазини
Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев заяви, че е положителен знак фактът, че Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) предприема действия и разкрива реалния мащаб на нелегалния внос и клане на животни. По думите му тези практики не са нови и са били обект на сигнали от страна на фермерите от дълго време.
Караколев подчерта, че незаконното клане не се извършва в малки ферми с ограничен брой животни, а в обекти, които захранват търговската мрежа, включително заведения и ресторанти.
Той даде пример с кланица в Ихтиман, която според него функционира от над 20 години.
"Казвам го като човек, който е в бранша отдавна. Фермери от цялата страна са търгували с изкупвачи от Ихтиман през този период. БАБХ би трябвало да знае от колко време съществува тази кланица“, коментира той. По думите му значителна част от месото, добито там, вероятно е достигало до магазини и ресторанти.
От своя страна Георги Андонов, председател на Браншовата камара на месодайното животновъдство, посочи, че основният проблем за легитимните производители е липсата на ефективен контрол върху придвижването на животни, клането и разпространението на месо.
"Това подронва авторитета на реалните фермери, които се стремят да предлагат качествен и безопасен продукт. Освен това създава риск от разпространение на заболявания, което води до ограничения, забрани и необходимост от ваксинации“, заяви Андонов.
Според представителите на сектора, засилването на контрола и последователните действия от страна на институциите са ключови за ограничаване на сивия сектор и защита както на производителите, така и на потребителите.
Още от Институции
/
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина мечката Рада
11:42
Актуални теми
Голям Ботев
преди 1 ч. и 31 мин.
Проблема е двупосочен! Българина не обича Законите, дори когато касаят здравето му. От друга страна, управляващите докараха до там нещата, че вече никой няма доверие в Институциите. Корупцията заличи границата между закон и беззаконие, легално и нелегално,
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.