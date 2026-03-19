От повече от година представители на животновъдния сектор предупреждават за съществуването на схеми за незаконен внос и клане на животни в България. Повод за нова вълна от реакции стана разкрит случай, който потвърждава опасенията на бранша.Съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев заяви, че е положителен знак фактът, че Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) предприема действия и разкрива реалния мащаб на нелегалния внос и клане на животни. По думите му тези практики не са нови и са били обект на сигнали от страна на фермерите от дълго време.Караколев подчерта, че незаконното клане не се извършва в малки ферми с ограничен брой животни, а в обекти, които захранват търговската мрежа, включително заведения и ресторанти.Той даде пример с кланица в Ихтиман, която според него функционира от над 20 години."Казвам го като човек, който е в бранша отдавна. Фермери от цялата страна са търгували с изкупвачи от Ихтиман през този период. БАБХ би трябвало да знае от колко време съществува тази кланица“, коментира той. По думите му значителна част от месото, добито там, вероятно е достигало до магазини и ресторанти.От своя страна Георги Андонов, председател на Браншовата камара на месодайното животновъдство, посочи, че основният проблем за легитимните производители е липсата на ефективен контрол върху придвижването на животни, клането и разпространението на месо."Това подронва авторитета на реалните фермери, които се стремят да предлагат качествен и безопасен продукт. Освен това създава риск от разпространение на заболявания, което води до ограничения, забрани и необходимост от ваксинации“, заяви Андонов.Според представителите на сектора, засилването на контрола и последователните действия от страна на институциите са ключови за ограничаване на сивия сектор и защита както на производителите, така и на потребителите.