Как TikTok вреди на вашето дете?

© TikTok се превърна в една от най-популярните социални мрежи, особено сред младите хора. Децата, тийнейджърите (и дори възрастните) могат да прекарат часове в разглеждане на тези кратки видеоклипове, подбрани перфектно за тях. Въпреки че платформата служи като начин за забавление, тя крие и своите рискове по отношение на детското мозъчно развитие. Това обясни в публикация във Facebook психоложката Ивана Колева от Фондация "Офлайн Кидс".



Защо ТikTok “пристрастява" децата?



Предлага кратки видеоклипове - Аудиовизуалното съдържание на платформата се състои от клипове с продължителност между няколко секунди и няколко минути. По този начин информацията се обединява и представя по сбит и привлекателен начин.



Показва на всеки потребител напълно персонализирано съдържание - Това се дължи на алгоритъм, който открива интересите на всеки човек с голяма прецизност, за да му предложи съдържанието, което го привлича най-много.



Видеоклиповете се появяват автоматично в безкрайна последователност, което води до пристрастяване. Така потребителят може да прекара безкрайни часове в "скролване“, с очакване "какво ли ще бъде следващото клипче“ и мислейки си "че не може да го пропусне“.



Как TikTok влияе на мозъка



Една от основните структури, която изследванията доказват, че се повлиява негативно от използването на TikTok, е префронталната мозъчна кора. Тя отговаря за контрола на импулсите, мотивацията и вземането на решения. Тази част от мозъка се развива до 25 годишна възраст, като при децата е особено пластична и функционира на принципа "use it or lose it“.



Какво означава това?



Укрепват се онези умения, които използваме най-много в ежедневието си, докато останалите неизбежно се пренебрегват и регресират. Когато децата са постоянно изложени на това кратко и силно стимулиращо съдържание, способността им да контролират импулсите си, да планират и да учат бива нарушена, тъй като префронталната им мозъчна кора не се развива правилно.



Изследвания в областта на невронауката показват, че особено пагубно е въздействието на TikTok върху селективното внимание. Селективното внимание представлява способността ни да се фокусираме изцяло върху дадена дейност, като не позволяваме други несъществените стимули да ни разсейват.



Когато детето прекарва времето си в гледане на подобни кратки, силно стимулиращи клипчета, то "тренира“ мозъка си да превключва вниманието много бързо и постоянно от един стимул на друг.



Социални платформи като TikTok, Youtube, Instagram, Snapchat и т.н. са предназначени за лица, навършили 13 години, и тези ограничения не са случайни, като дори в различни държави се обсъжда повишаване на тази възрастова граница до 16 годишна възраст. Именно затова апелираме като родители да подхождаме с повече внимание по темата.



Последици от прекомерната употреба на TikTok:



Трудно фокусиране и концентрация - На детето му става много по-трудно да поддържа вниманието си върху едно и също нещо и да изпълнява задачи, изискващи дългосрочен фокус (напр. четене).



Импулсивност и раздразнителност - Малкият обем на внимание може да доведе до импулсивно поведение и раздразнителност, поради невъзможността на детето да се съсредоточи върху нещата, които се изискват от него.



Важно е да отбележим, че причината това да се случва, е, че мозъкът на децата е все още твърде уязвим и податлив на вредните въздействия от външната среда. Затова е важно да поставяме необходимите ограничения при използването на TikTok и други подобни мрежи.