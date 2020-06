Как ЛиЛана се превърна от безизвестна певица в могъща бизнесдама?

© Внезапна кариера, достойна само за холивудски сценарий, претърпява Лиляна Деянова, известна с артистичния псевдоним Лилана, само за 14 години.



През 2006 година тя е най-младата участничка във ВИП Брадър, която скандализира многомилионната публика с напълно фриволното си поведение. Съквартирантът й Киро Скалата иска да види какво има под полата й и тя охотно изпълнява желанието му, целувт се със страст с Дичо от Д2. Вдига си краката по всеки повод. Е вярно е, че е участничка в риалити, но в него всеки герой разкрива същността си.



Поведението и е толкова фриволно, че Лилана е втората, която си тръгва от предаването, след като флиртува опасно с участниците в шоуто и се впуска в палави екшъни с тях.



Неочаквано след злополучното участие в "Биг Брадър", когато е напълно неизвестна, тя се превръща в една от най-стилните бизнес дами. За кратко време се впуска напористо в бизнеса и фирмата в която участва Телетоп АД, през 2019 година става вторият национален доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси. Компанията обаче не получава достъп до тол системата и на практика не може да осъществява дейност. Това е повод Лилана да заведе дело. Певицата се ожалва, че е атакувана, защото е заявила че в Агенция Пътна инфраструктура има корупция. Опоненти я нападат, че със съдружника си притискала ръководството на АПИ, че няма да останат на работа ако не подпишат договор с тяхната компания. И Лилана контраатакува - била ходила в агенцията само два пъти и подава 80 сигнала за нередности.



Необяснимо е как дъщерята на доктор, участник в реклами и телевизионен водещ Христо Деянов внезапно се афишира като съоснователка на IT компанията "Нованор", разработваща продукти за транспорта, които продава на американския пазар. Няма обяснение откъде идва компетентността, а и финансите на Лилана, известна до този момент с песните си и със спорното си участие във ВИП Брадър.



След бурните години на възход днес Лилана е в ареста с обвинение за неправомерно усвояване на средства от еврофондовете, принуда срещу длъжностно лице и участие в престъпна група.В хода на разследването срещу фамозната бивша певица и настоящата крупна бизнесдама изплува името на Васил Божков.



"Познавам го отдавна. Никога не съм търсила неговата помощ. Моят бизнес няма нищо общо с него. Разбирам, че някой смята, че прокуратурата ме е задържала заради подозренията, че сме близки. Това не ми се струва никак приемливо в една правова държава", казва нахакано Лилана, която се държи самонадеяно в публичните си изяви преди делата.



В същото време близкият й приятел Божков пуска на порции обвинения срещу властта и корупционните според него схеми, по които тя функционира. Удобно спестявайки си порочната роля, която е играл през всички тези години. Подминавайки факта как момиче като Лилана може да стане бизнес фактор в икономиката на държавата. А в нея всеки с качества трябва да успява. Очевидно Божков е открил потенциала на Лилана, за да й даде рамо в бизнес начинанията, колкото и двамата да отричат този факт.



Ето изявите, на певицата които силно впечатлиха Али Баба от Дубай през 2006 година, когато тя втрещи зрителите с изявите си във VIP Brother.



Преди 14 години, 20-годишната тогава Лилана, изуми цяла България с участието си във ВИП Брадър. Звездна компания й правиха фолк певецът Константин, Киро Скалата, Виолета Здравкова, Дичо, Весела Нейнски, Галя от Каризма, Галя Литова, покойният вече Дим Дуков, Митьо Пищова и чалга певицата Райна. Първият сезон с известни участници остана в историята с няколко изцепки - падането на детето на Виолета в басейна, което Дичо спаси от удавяне, менторско поведение на Райна към тогавашното й гадже Коцето, на когото тя викаше "пиле" и флиртът на Лилана с Киро Скалата. Само за две седмици певицата успя да възмути зрителите и те я изгониха от шоуто, въпреки че бе не беше номинирана за изгонване.



Кое възмути зрителите тогава?



Въпреки че всички участници доброволно влизат къщата и знаят, че постоянно ги снимат около 50 камери, Лилана умишлено търсеше компанията на фитнес инструктора и се подаваше на задевките му, докато в един момент певицата показа гимнастическите си умения, като качваше единия си крак върху рамото му, облечена в къса рокличка. Следващия път си показа гащичките и дупето.



След като Киро и е казал "Надупи се да ти погледна под полата. Ей там се наведи". Танците на двамата бяха като секс сцена, само че изпълнена не от голи, а от облечени актьори.



"Отвори още, покажи нещо отдолу" е другото желание на мускулестия мачо, което Лилана стриктно изпълнява и си разкопчава късата поличка. Певицата не се ограничи само с един мъж и не пропускаше да се озове и в компанията на Дичо, да го целуне по устните или да се качи на гърба му за да го поязди. На този фон сладострастните танци пред Максим Стависки в присъствието на Албена Денкова направо бледнеят. Лилана забърка още една каша. В разговор с Дичо му разказа, че е зарязала гадже футболист, след като го хвана в леглото с друг мъж да правят не точно секс, но нещо много гнусно. Не стана ясно дали става въпрос за Мартин Станков - първата й любов или за някой друг спортист.



След този резил, на певицата и бяха необходими години, за да изчисти имиджа си. Три години по-късно се изстреля направо в космоса, като стана първата българка, направила дует с известен рапър. Тогава Лилана разкри, че Snoop Dogg се е съгласил заради хонорара, който му бил платен, но не каза нито кой го е платил, нито какъв е размерът му.



Високият стандарт на живот певицата охотно демонстрира пред Сантра и танцьора Марко в тяхното предаване Close up по The Voice. Интервюто тогава е в просторния и стилно обзаведен дом на поп звездата. Покрай спомените за колаборацията със Snoop Dogg има и въпрос за разликата между артиста Лилана и човека Лилана. Голямата любов на Божков признава:



"Първо на живо съм много красива. Второ съм висока. Трето съм умна. Четвърто съм позитивна. Пето съм умна. Шесто съм интелигентна с чувство за хумор".



Секунди по-късно показа на зрителите специално помещение превърнато в дрешник. Любезната домакиня им показва рокля, върху която има залепени стъкла от слънчеви очила,както и други екстравагантни облекла и обувки. Голяма част от роклите в гардероба й са на дизайнерката Анелия Пейчева. Тя е българка, която от години живее във Виена. Името е познато на европейската модна сцена. Роклите й струват около 1500 евро. От думите на певицата стана ясно, че ги шие по поръчка, звършват разказа си от "ХотАрена".