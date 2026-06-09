Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве“ АД на свое заседание тази сутрин. Радикалното решение е взето, след като регулаторът установи недостиг от близо 280 милиона евро в техническите резерви на дружеството и неизпълнение на наложена забрана за разпореждане с активи.

Сериозната мярка засяга стотици хиляди потребители на застрахователни услуги, информира Plovdiv24.bg. Председателят на КФН Васил Големански обясни, че това е най-тежката възможна санкция, до която се е стигнало след едногодишни проверки и установяване на силно притеснителни факти в дейността на компанията. Самият Големанов уточни, че законът не дава друга възможност за дискреция на Комисията при настоящата ситуация.

Причините за крайното решение на регулатора

Председателят на КФН посочи четири конкретни причини, довели до отнемането на лиценза. Първата от тях е свързана с решение от 9 април, според което застрахователят трябваше да представи краткосрочен реалистичен план за възстановяване на допустимите основни собствени средства или за ограничаване на рисковия профил, за да покрие минималното капиталово изискване. Дружеството е подало такъв план на 11 май, но след обстойна оценка КФН е констатирала, че той е очевидно неадекватен и не го е одобрила. Втората основна причина е констатираната при проверките значителна дупка в техническите резерви, възлизаща на почти 280 милиона евро.

Законови срокове и процедурни нарушения

Законът предвижда точен ред и тримесечен срок, в който съответното дружество трябва да възстанови своята платежоспособност. Този период започва да тече от 2. април, когато е съставен констативният протокол за липсата в техническите резерви. В едномесечен срок от уведомяването компанията е била длъжна да внесе план за преструктуриране, по който Комисията трябва да се произнесе до един месец. След като регулаторът не одобрява представения план, КФН е била длъжна по закон да отнеме лиценза като единствена възможна мярка. Друго важно основание за санкцията е, че дружеството не е изпълнило няколко принудителни административни мерки, включително наложената на 2 април забрана за разпореждане с активи, тъй като в рамките на двумесечния период са констатирани различни плащания в разрез с ограниченията.

Позиции на страните и ефект върху клиентите

Още през април Комисията за финансов надзор наложи забрана на застрахователното дружество да подновява или да сключва нови договори, което на практика спря генерирането на нови приходи за фирмата. Вече сключените полици ще останат валидни до изтичането на пълния им застрахователен цикъл, но няма да могат да бъдат подновявани.

Основният мотив на КФН за тези действия е съществуващият риск дружеството да остане без средства за обслужване на своите клиенти, които наброяват над 900 000 души в България и в чужбина. От своя страна от "ДаллБогг: Живот и здраве“ категорично заявиха, че разполагат с необходимата ликвидност и финанси, като същевременно отправиха обвинения към регулатора, че нарочно е манипулирал данните.