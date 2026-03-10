Радио ФОКУС.
Инцидентът е станал десетина минути преди 14.00 часа днес. Точното място е 154-ият километър на аутобана в платното в посока за град Бургас.
Към момента причината за възникването на пътнотранспортното произшествие не е изяснена, като очевидци не изключват и версията за прилошаване на водача на колата.
По автомобила има материални щети, движението не е затруднено. Изчаква се пристигането на представители на полицията. Няма данни за тежко пострадали хора, поне към настоящия момент.
Шофирайте разумно!
Майна Таун
преди 3 ч. и 11 мин.
Видял е новите цени на горивата и е изгубил съзнание
бат Рамбо1
преди 3 ч. и 38 мин.
Явно на шофьора му е прилошало при вида на цените. )))
