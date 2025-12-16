© Plovdiv24.bg виж галерията Читател на Plovdiv24.bg се свърза с медията ни чрез редакционната електронна поща, за да съобщи за инцидент, на който е станал неволен свидетел, но не в Пловдив, а в столицата.



"Добър ден! Кола се запали на паркинга на летище "Васил Левски" в София", конкретизира човекът.



Към момента няма данни за пострадали хора, а единствено за сериозни материални щети по лекия автомобил. На място е извикан екип на пожарната, който е загасил пламъците.



За съжаление обаче возилото вече е практически неизползваемо, защото цялата предна част, в която се намира двигателят, е видимо унищожена.



