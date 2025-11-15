ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изчезнаха някои видове риба от Черно море
Все по-топлият климат, военните действия и учения са причина в мрежите да няма сафрид, чернокоп и паламуд, отчитат от Изпълнителната агенция "Рибарство и аквакултури". На този фон морето ни се сдобива с обитатели, екзотични за нашите ширини.
Вместо паламуд и сафрид, Черно море става дом за все повече нови обитатели от Средиземно море, разказва Николай - четвърто поколение рибар.
"Хващаме ципури и ги връщаме обратно. Един колега хвана риба дявол. Почнаха и сини раци да се появяват, сардина... Големи риби, освен моруна, имали сме случаи от 150 кг нагоре, обаче, ние ги връщаме обратно", каза пред bTV кап. Николай Вангелов – собственик на риболовни кораби в Несебър.
"Най-голямата риба, която съм хващал я пуснахме преди, четири дни в морето. Бяла есетра 134 см. 120 – 130 кг. Сафридът днеска е хубав. Ето го, но тази година морето не дава", сподели Христо Петляков, рибар.
Променя се цялата синя система. Наблюдават се нови видове плактон, медузи, раци, скариди, риби – отчитат от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури: "Т.нар. корейска скална риба, която много наподобява нашият скорпид. Има нови видове попчета, които са нехарактерни, рибата врана… Като цяло се наблюдава тенденция като т.нар. медитерианизация на Черно море", каза д-р Николай Георгиев – Изпълнителен директор на ИАРА – Бургас.
Екзотика обаче стават традиционните есенни риби, затова и цената им е по-високата.
"Чернокопът тази година е дефицит, затова е и по-скъп. Също така и сафрида. Има повече меджит. И той е вкусна рибка, морска и е на добра цена", заяви Кънчо Николов, търговец.
"Да, виждам, че е много малък избора на черноморска риба. А пък сме все пак на морето", каза клиентка.
Очаква се разнообразието от средиземноморски гости да става все по-голямо, независимо от шегите на морските вълци.
Aнонимен
преди 56 мин.
0
