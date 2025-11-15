ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Изчезнаха някои видове риба от Черно море
Автор: ИА Фокус 08:49Коментари (1)1070
©
Характерните за есенно-зимния сезон пасажни риби в българската акватория на Черно море не се появиха тази година.

Все по-топлият климат, военните действия и учения са причина в мрежите да няма сафрид, чернокоп и паламуд, отчитат от Изпълнителната агенция "Рибарство и аквакултури". На този фон морето ни се сдобива с обитатели, екзотични за нашите ширини. 

Вместо паламуд и сафрид, Черно море става дом за все повече нови обитатели от Средиземно море, разказва Николай - четвърто поколение рибар.

"Хващаме ципури и ги връщаме обратно. Един колега хвана риба дявол. Почнаха и сини раци да се появяват, сардина... Големи риби, освен моруна, имали сме случаи от 150 кг нагоре, обаче, ние ги връщаме обратно", каза пред bTV кап. Николай Вангелов – собственик на риболовни кораби в Несебър.

"Най-голямата риба, която съм хващал я пуснахме преди, четири дни в морето. Бяла есетра 134 см. 120 – 130 кг. Сафридът днеска е хубав. Ето го, но тази година морето не дава", сподели Христо Петляков, рибар.

Променя се цялата синя система. Наблюдават се нови видове плактон, медузи, раци, скариди, риби – отчитат от Изпълнителната агенция  по рибарство и аквакултури: "Т.нар. корейска скална риба, която много наподобява нашият скорпид. Има нови видове попчета, които са нехарактерни, рибата врана… Като цяло се наблюдава тенденция като т.нар. медитерианизация на Черно море", каза д-р Николай Георгиев – Изпълнителен директор на ИАРА – Бургас.

Екзотика обаче стават традиционните есенни риби, затова и цената им е по-високата.

"Чернокопът тази година е дефицит, затова е и по-скъп. Също така и сафрида. Има повече меджит. И той е вкусна рибка, морска и е на добра цена", заяви Кънчо Николов, търговец.

"Да, виждам, че е много малък избора на черноморска риба. А пък сме все пак на морето", каза клиентка. 

Очаква се разнообразието от средиземноморски гости да става все по-голямо, независимо от шегите на морските вълци.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 56 мин.
0
 
 
И защо пускат ципурата и големите риби не разбирам? И той не си вярва даже.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Днес мъгли и минусови температури, ето къде
06:50 / 15.11.2025
Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше! Сутринта в...
22:43 / 14.11.2025
Климатолог: Очаквайте замръзвания и заледявания, зимите са по-къс...
21:22 / 14.11.2025
Георги Марков: В последните 10 години Унгария е най-сигурната стр...
21:51 / 14.11.2025
Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина"
19:00 / 14.11.2025
Румен Спецов е назначен за особен управител на "Лукойл"
18:56 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
11:23 / 14.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бюджет 2026
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: