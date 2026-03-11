ЗАРЕЖДАНЕ...
Иво Сиромахов: Не разчитайте на мен!
©
Скъпи приятели!
За мен е голяма чест да ви съобщя, че няма да се кандидатирам на тия избори. Нито на следващите. Нито на по-следващите или когато и да било. И без друго си имате достатъчно проблеми, та само аз ви липсвам.
Не разчитайте на мен!
Политиката е за хора, които имат много време за губене и много глупости за говорене.
Тя е за бедни и гладни хора, пък аз нито съм беден, нито съм гладен. Тя е за хора, които не могат да правят нищо друго в тоя живот.
Нека им дадем шанс!
Още от категорията
/
Профилът на Ралица Асенова изчезна от facebook часове след публикация за загиналите край Петрохан
10.03
Банки предлгат ипотеки за приятели, няколко души могат заедно да купят жилище и да споделят риска
09.03
Тодор Кантарджиев: Когато няколко дни не се ползва вода и пуснем душа, се създава инфекциозен аерозол, който вдишваме и се разболяваме
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.