Писателят и общественик Иво Сиромахов за пореден път прояви тънкото си чувство за хумор, публикувайки следния текст в социалната мрежа Фейсбук:Скъпи приятели!За мен е голяма чест да ви съобщя, че няма да се кандидатирам на тия избори. Нито на следващите. Нито на по-следващите или когато и да било. И без друго си имате достатъчно проблеми, та само аз ви липсвам.Не разчитайте на мен!Политиката е за хора, които имат много време за губене и много глупости за говорене.Тя е за бедни и гладни хора, пък аз нито съм беден, нито съм гладен. Тя е за хора, които не могат да правят нищо друго в тоя живот.Нека им дадем шанс!