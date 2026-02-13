© виж галерията Сняг вали по високите части на Родопите. Ски пистите в курорта Пампорово са подготвени и стотици скиори вече се възползват от добрите условия за упражняване на любимия им спорт.



В планините днес ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.



НИМХ издаде жълт код за очаквани значителни валежи в 10 области в Южна България - Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян и Благоевград.